Продолжаем следить за ситуацией с массовым отравлением водой в Буйнакске (Дагестан)

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По последним данным, в больнице остаются 48 пациентов с признаками отравления, среди них 22 ребенка. Выписаны уже 153 человека. В городе началась иммунизация жителей; 10 бригад медиков сделают прививки против гепатита «А» около 9 тыс. детей.

Порядка 900 детей уже привиты.

Напомним, что горожане отравились некачественной питьевой водопроводной водой, в которой обнаружено ДНК возбудителя дизентерии. В связи с этим временно в Буйнакске закрыты школы и детские сады, а также категорически запрещено использование водопроводной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

Всего к врачам обратились более 300 человек.

Следственное управление СК России по республике возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Все виновные в связи с инцидентом коррумпированные чиновники и руководители должны быть выявлены и наказаны.

Источник: Via Субъект