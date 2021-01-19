Что такое аноргазмия и в чём её опасность

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Вершина сексуальных отношений между мужчиной и женщиной — половой акт, кульминацией которого является оргазм.

Если почти каждый мужчина испытывает оргазм, то у женщин всё значительно сложнее: испытывает наслаждение лишь каждая четвертая, а из оставшихся примерно половина женщин испытывают оргазм часто, около трети — редко, и остальные — никогда.

Отсутствие оргазма (аноргазмию) следует отличать от фригидности.

Под фригидностью понимают отсутствие интереса к сексу: эрогенные зоны не чувствительны, а половой акт — безразличен.

При аноргазмии женщина возбуждается, половой акт доставляет ей некоторое удовольствие, но отсутствует завершающая фаза — оргазм.

Только с недавних пор мужчины стали уделять большое внимание женскому оргазму, считая его одним из подтверждений своей мужской состоятельности. Хотя с далекой древности индийская и китайская философии считали вопросы удовлетворения женщины одним из важнейших факторов гармоничных отношений. Складывалось мнение, что в отсутствии оргазма у женщины виноваты мужчины.

«Чтобы увеличить сексуальное возбуждение женщины, мужчин убеждали творчески подходить к любовным отношениям, разнообразить позы, использовать дополнительный инструментарий, смотреть порнографию, прибегать к ролевым играм и разнообразным фармацевтическим препаратам, начиная со шпанской мушки и заканчивая йохимбином. Любовники-мужчины стали более страстно стремиться к тому, чтобы женщины достигали оргазма, нежели к тому, чтобы самим получать удовольствие. И чем старательнее работали мужчины, тем сложнее приходилось женщинам, которые чувствовали себя обязанными издавать ожидаемые стоны, в противном случае обоим партнерам грозила бессонная ночь. Имитация оргазма стала необходимой составляющей этикета половых отношений», — говорит Жермен Грир — писатель, ученая и телеведущая, одна из наиболее значительных феминисток XX века.

Однако, как показали дальнейшие исследования, роль мужчины в достижении оргазма женщиной несколько преувеличена. Очень большую роль в сексуальных проблемах играют психогенные факторы: ненадлежащая обстановка, бытовые и рабочие неурядицы, боязнь забеременеть и многое другое, то есть «неумение женщины отдаться».

Во время половой близости в кровь выбрасывается большое количество гормонов и происходит наполнение кровью органов таза.

При оргазме в результате сокращения мышц промежности происходит отлив крови, и организм женщины в течение 15?20 минут приходит в норму.

При отсутствии оргазма кровь, насыщенная гормонами, медленно покидает органы таза (от часа до двух), и вследствие этого развиваются различные мастопатии, фибромиомы и иные заболевания.

Врачи-гинекологи говорят, что значительный процент их пациенток — это женщины, страдающие аноргазмией.

Отсутствие оргазма неблагоприятно влияет на нервную систему. Чаще всего появляется нервное возбуждение или подавленность, плохое самочувствие, угнетенное состояние после полового акта. Возникают неврозы и истерические реакции, мигрень, раздражительность, депрессия.

Любое действие должно быть доведено до логического завершения. Половое возбуждение должно заканчиваться оргазмом. Если компьютер не доведет операцию до логического конца, он или зависнет, или перезагрузится, но женщина — не компьютер, перезагрузиться не сможет, а постоянные зависания приведут к серьезным расстройствам здоровья.

Женщина должна научиться чувствовать свое тело. Основное правило — это «Раздеваясь — отбрасывать всякий стыд», женщина должна уметь дать почувствовать мужчине, что она его хочет. Все-таки большая роль принадлежит мужчине, и он должен чувствовать свою любимую, понимать, чего хочет она. Секс должен быть гармоничным. Женщина должна усвоить, что только она способна доставить наслаждение как мужчине, так и себе.

Кстати: «Результаты опроса, проведенного учеными из США и Норвегии, показали, что мужчины старше 50 лет более удовлетворены сексуальной жизнью по сравнению с тридцатилетними».

Мужчины! Берегите женщин, источник наших наслаждений! Игорь Абрамов

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/doctor/n209959070.html