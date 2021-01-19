Бездымное будущее стран

/Здоровье/

Перегруз системы здравоохранения, который каждая из стран испытывала на протяжении 2020 года и продолжит испытывать в 2021, выявил ряд проблемных полей. Самое большое изменение претерпело понятие качества жизни.

Ограничение свободы передвижения, замкнутое пространство и минимальный круг общения привели к тому, что многие люди, которые до пандемии были вполне активны, остались практически без движения. Изменились поведенческие факторы в отношении питания. А психологическая перегрузка вернула людей к привычкам, которые за счет седативного эффекта позволяют человеку почувствовать себя спокойно и понятно. Лишенные свежего воздуха, впечатлений и необходимого ритма жизни, многие стали прибегать к антидепрессантам и успокоительным средствам. По всему миру произошло резкое изменение качества жизни, которое отобразится в конкретных замерах, показателях и цифрах только в 2021 году.

При этом высветился еще один интересный тренд: здоровье стало в первую очередь делом самого пациента и его основным активом. Перегруженность больниц вывела на первый план тему самодисциплины и комплаентности.

Наиболее значимым фактором внешней среды, влияющим на возникновение и течение болезней (более 60%), является образ жизни: еда, режим питания, физическая активность, уровень стресса, вредные привычки и деструктивное поведение. Значение правильного питания и снижения гиподинамии изучается давно и масштабно, и не вызывает сложных дискуссий. Бездымные технологии (БТ) — недавнее нововведение, только набирающее серьезную доказательную базу, и потому имеющее активных сторонников и противников. Более того, БТ представляют собой компромиссное решение, не подразумевающее полного отказа от потребления никотина, что влечет за собой неприятие со стороны организаций, стремящихся к минимизации вреда для человека и необходимости рассмотрения карты маршрутизации его здоровья, включающей возможность перехода пациентов, которым по медицинским показаниям не рекомендуется резко менять стиль жизни, на использование бездымных технологий. В долгом пути повышения качества жизни и постепенного снижения потребления никотина, а также отказа от вредных привычек, бездымные технологии могут сыграть весомую роль.

Огромное внимание государство уделяет снижению смертности и инвалидизации населения от таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, легочные, онкологические. Борьба с ними непосредственно связана с изменением образа жизни пациентов. И здесь одна из сложнейших тем — курение.

Важно уделить внимание обсуждению мировых подходов, определяющих тенденции перехода на бездымные технологии в разрезе их возможного влияния на системную коррекцию стиля жизни, на экспертном уровне. Много написано о вреде или радости курения, но так мало информации о том, что делать людям, чей образ жизни связан с курением десятилетиями, и как снижать потребление табака щадящими методами. Врач сегодня не имеет достаточной методической базы, рекомендуемой на уровне государства, как бороться с курением. Формально рекомендации есть, но необходима их актуализация.

При этом понимание современных методов и технологий, которые разрабатываются в отрасли табакокурения, может постепенно оказывать системное влияние на целые поколения курящих людей, повышая качество и продолжительность жизни больных онкологическими, сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями.

Использование в Японии продуктов на основе технологии нагревания heat-not-burn привело к падению продаж сигарет на 27% за два года, что является рекордным сокращением курения на национальном уровне.

При этом, говоря о Японии, важно понимать, что это не самая курящая страна, как, впрочем, и США, а которых речь пойдет далее. Доля пользователей ЭСДН в Японии — 27% среди курильщиков-мужчин и 25% среди курильщиков-женщин. А если мы обратимся к рассмотрению доли регулярных курильщиков по странам (население 15 лет и старше) за 2019 год, то увидим печально лидирующие в этой теме страны, которые пока остаются в статичной позиции по отношению к внедрению бездымных технологий.

В Швеции снюс сыграл ключевую роль в сокращении связанной с курением смертности к самому низкому уровню в ЕС. По мере того как норвежские курильщики переходили на снюс, уровень курения среди молодых норвежских женщин снижался до рекордного в мире — 1%. По оценкам европейских специалистов, отмена запрета на снюс в ЕС позволит предотвратить примерно 320 тыс. преждевременных смертей в год в этом регионе.

Согласно онлайн-опросу проекта «Здоровье Mail.ru», во время весенней самоизоляции многие потребители табака изменили свое поведение. 28% потребителей пытались бросить курить, но удалось это только 6% от этого количества (1,6% всех опрошенных).

39% начали курить больше, 12% перестали считать количество сигарет. В то же время немного сократили потребление табака 22%, почти перестали курить 11%, ничего не изменилось у 28%.

Половина курильщиков отметили, что увеличение потребления табака вызвано большим количеством свободного времени.

Большинство курящих россиян не меняли способ курения — 87% продолжают выбирать обычные сигареты. Примерно каждый десятый продолжил курить, но перешел на альтернативные способы: 11% — на IQOS, 2% — на вейп.

В России сегодня выбрана политика поощрения запрета на любые формы и виды курения. И, безусловно, это позиция, заслуживающая уважение. Но если мы смотрим не с позиции страны в целом, а с точки зрения конкретного пациента, который не может так быстро изменить образ жизни, как того требуют медицинские показатели, то понимание врачом и пациентом возможных альтернатив в решении проблемы — важный шаг на пути изменения качества жизни и в конечном итоге пусть небольшой, но шажок на пути возможного выздоровления.

Кроме того, бездымные технологии могут не только произвести глобальную революцию в сфере здравоохранения, но и не требуют расходов от государства. Возможно, есть смысл рассмотреть не вариант карательных мер, а принцип разграничения зон. Переход на бездымные технологии позволит частично решить проблему ухудшения состояния здоровья пассивных курильщиков. А также создаст предпосылки для коррекции существующего состояния и уровня потребления табака у тех, кто продолжает курить.

Источник: www.общественноездоровье.рф