Лечить пациента, а не болезнь

/Здоровье/

Военный врач Вячеслав Николаевич Ардашев, научный руководитель по терапии ФГБУ «Клинической больницы №?1» Управления делами Президента РФ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ рассказал о том, как военные медики работают с комплаентностью пациентов, почему у молодых людей выявляют больше сердечно-сосудистых заболеваний и о том, как изменить свое отношение к собственному здоровью.

— Военно-медицинская Академия – это определенный стандарт качества и глубины, с которым вас связывает не один год жизни. Существует ли сегодня тот самый высокий стандарт преемственности знаний и принципов формирования научной школы в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний?

— Я преклоняюсь как выпускник Военно-медицинской Академии перед этим уникальным учебным, научным, общеобразовательным лечебным учреждением. Конечно, огромным преимуществом ВМА является разносторонняя подготовка наших врачей в течении шести лет, когда они получают общемедицинское образование. Теоретические кафедры физики, химии, биологии поднимают проблемы, которые тесно связаны с будущей профессией врача и имеют чисто прикладное и научное значение.

Что касается практической платформы, здесь первую и главную роль играют специализированные кафедры клиники ВМА. Они соответствуют профилям медицины и имеют блестящую клиническую базу по нейрохирургии, неврологии, терапии, кардиологии. От теории к практике и к открытиям — это суть военной дисциплины. Подобным образом поставлено обучение и в гражданских институтах: Московский медицинский университет сегодня имеет также свою клиническую базу, где будущие врачи проходят обучение и учатся врачебному искусству. Педагог и лечащий врач в одном профессиональном профиле. И еще один важный аспект этой системы — выдающиеся профессора, такие как Бородин — великий композитор и одновременно заведующий кафедрой химии, который предложил синтез органических соединений, а также другие блестящие учёные, работавшие в этих стенах, сочетали в себе широту мышления, эрудицию, фундаментальность образования, глубочайшие медицинские знания и верность России. Благодаря этим качествам они смогли совершить открытия мирового уровня и создать научные школы, существующие до сих пор.

— Что позволяет пациенту наиболее быстро и системно восстановиться после перенесенных кризисов в области сердечно-сосудистых болезней?

— Мотивация больного на выздоровление. И задача врача — доказать пациенту, что нужно именно так себя вести, соблюдать правила, чтобы он поверил в выздоровление. Это совместные усилия и врача, и больного. Коррекция образа жизни, подвижность человека, отказ от старых привычек, что во многом определяет его отношение к болезни и ее дальнейшее течение. Если выделять основные блоки, то это: гиподинамия, питание, привычки. Если питание человека построено достаточно рационально, то корректируются и другие показатели: появляется больше движения, корректируется уровень потребления алкоголя, снижается норма потребления табака. Продолжительность жизни во многом зависит от тех вредных привычек, которые мы имеем. Когда человек хорошо себя чувствует, у него нет нужды, так скажем, выпивать или принимать какие-то другие препараты, допинг, который бы ему улучшал настроение и работоспособность.

— Есть ли группы пациентов, которым нельзя резко бросать курить по медицинским показаниям?

— Да, конечно, такие случаи есть. Речь идет и о психологической зависимости, и о физической. Здесь роль психолога очень велика, как и грамотного невролога, который в ответе за назначение соответствующей заместительной терапии. Есть ряд препаратов, которые способствуют тому, чтобы человек не нуждался в допингах любого рода. В особо сложных случаях, когда пациент категорически продолжает курить, — снижение нагрузки за счет перехода на бездымные технологии. Но, конечно, самое эффективное — полный отказ. Главное, чтобы сам пациент помогал врачу. И часто это именно так. Сегодня отношение к здоровью меняется даже у молодых пациентов. Они стараются и приходят вовремя на прием. Ранняя диагностика заболеваний остается залогом успешного лечения.

— Сегодня отдельной сложной темой стало наличие и достаточность научной базы, определяющей влияние бездымных технологий на качество и продолжительность жизни больных онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, на системную коррекцию стиля жизни. Как вы относитесь к этой проблеме?

— Нужны исследования, наблюдения, взвешенный подход. Ковид, то, что сейчас мы переживаем, — это в какой-то мере зеркало проблемы: 200 квадратных метров легочной ткани стали основной мишенью для вирусных заболеваний, и дальше не известно, как все это будет складываться, как себя будут чувствовать те, кто переболел, и какие последствия мы увидим в виде осложнений.

Нужно профилактировать заболевания легких. Здесь важно изменение подхода, основанное на постоянном анализе новых вводных, изучении течения ковида и вариантов осложнений, а также ситуации в целом, проведении исследований.

— Многие пациенты пытаются бросить курить самостоятельно, осознавая, что привычка трудно преодолима: часто необходимо медицинское или психологическое вмешательство. Ряд клиницистов считает, что иногда резкое прекращение курения не рекомендуется из-за хронических заболеваний. Поиск баланса становится медицинской проблемой: как лечить человека, понимая, что табакокурение наносит вред, и как обеспечить эффективный отказ от него?

— Обязательно нужна врачебная помощь, чтобы специалисты помогали снизить нагрузку на организм. Медикаментозное воздействие и психологические подходы помогают пациенту изменить стиль жизни, что, конечно, очень сложно. Это наша медицинская ответственность. В истории были подходы, которые можно назвать кардинальными. Вот, например, академик Федор Иванович Комаров, выдающийся терапевт, который сам прожил 99 лет, был ранен во время ВОВ, успешно реабилитировался и всегда оставался ярым сторонником жестких подходов. Он запретил курить сперва в военно-лечебных заведениях, затем в гражданских. И это имело хороший эффект.

— То есть либо переходить на бездымные технологии, либо вообще бросать курить, либо не курить рядом с рабочими и социальными местами.

— Да. А по отношению к молодежи думаю, что могут быть использованы и более жесткие законодательные меры. В отношении трудоустройства, в отношении исполнения ими своих служебных обязанностей.

— Что касается сердечно-сосудистых заболеваний — в группе риска и молодые, и взрослые люди. По прогнозам за период 2018?25 гг. количество пожилых людей, доживших до пенсионного возраста, увеличится в 3 раза. Это означает, что увеличится и количество доживших до своих заболеваний. Сегодня 65% смертей в РФ ассоциированы как раз с сердечно-сосудистыми, онкологическими болезнями и болезнями органов дыхания. Снизить этот уровень — важная задача, стоящая перед врачебным сообществом и государством.

— Я думаю, что это вопрос, который касается социальных аспектов медицины, лечебной практики и особенно профилактики. Наш доктор Александр Леонидович Мясников сказал, что сегодня многие пациенты при хронических заболеваниях принимают лекарства, и за счет этого увеличилась продолжительность жизни, увеличилось количество пенсионеров. Но я думаю, что тут ведущую роль играет не только уровень современной терапии и первичной профилактики болезней, но и пропаганды здорового образа жизни, а также вторичной профилактики — приема лекарств, лечения заболеваний. Три главных направления, которые оставались и остаются перспективными для врачей: диагностика, профилактика и лечение.

Сейчас говорят, что инсультов среди молодых людей стало больше. Я не соглашусь: все-таки инсульты — это по-прежнему удел больных пожилого возраста, после 60 лет. Появление же «молодых инсультов» и их относительное увеличение напрямую связано с хорошей диагностикой. Сегодня можно увидеть диссекцию сосуда, то есть разрыв или надрыв сосуда, у молодого человека и лечить его соответствующими путями, методами. Эндоваскулярная хирургия, хирургические методы лечения для таких больных — спасение. И в этом плане сейчас много делается, и очень многое сделала Вероника Игоревна Скворцова — специалист в области инсульта, инсульта у молодых людей. Это большое достижение — и лично ее, и «Института мозга», которым она руководит. Большую работу в этом направлении ведет коллектив «Научного центра неврологии», который возглавляет академик Пирадов Михаил Александрович.

— Получается, это не проблема, а достижение? И важно продолжить уже начатый путь?

— Да! Это безусловное достижение. Они были, есть и будут — инсульты у молодых лиц. Просто мы стали их лучше диагностировать и лечить. Что касается необходимости изменений в самой системе здравоохранения, которые позволят снизить смертность в течение 10 лет, я думаю, что на сегодняшний день выработана верная программа: здесь и профилактическим мерам выделяется большое значение, и санаторно-курортному лечению, которое сперва заглохло, а затем начало возрождаться. Намечены все самые важные пути, которые позволяют нам надеяться на успех и достижение основных показателей национальной программы.

— В 2020 году FDA разрешило продажу на территории США систем нагревания табака (IQOS) как табачного продукта с пониженным воздействием и подчеркнула важность внедрения инновационных решений для улучшения качества жизни конкретного человека и общества в целом. Какие, на ваш взгляд, позиции должны быть изменены на законодательном и нормативном уровне в России, чтобы произошел если и не полный отказ от курения, то хотя бы последовательный переход на бездымные продукты?

— Рассмотрение этой проблемы касается в первую очередь наших социальных решений. И думаю, что они должны быть достаточно строгими. Бездымные технологии — один из путей постепенного отказа от курения. Поэтому важно серьёзно этим заниматься на законодательном уровне.