В России каждые 10 минут от рака легкого умирает один человек

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Об этом рассказал в ходе Конференции Национального общества онко-пульмонологов заместитель директора по лечебной работе НИИ клинической онкологии НМИЦ им. Блохина Константин Лактионов.

Онлайн-конференция впервые собрала на одной площадки мультидисциплинарную команду для всестороннего обсуждения стратегий борьбы с онкологическими заболеваниями легких. Врачи рассмотрели влияние курения на рак легкого с позиции иммуноонкологии, онкопульмонологии, хирургии, химиотерапии, кардиологии, пульмонологии и лечения никотиновой зависимости.

По данным, приведенным на конференции, если суммировать число умерших от рака простаты, ободочной кишки, молочной и поджелудочной железы – то смертность от этих локализаций будет такой же, как от рака легкого.

Главный фактор риска для рака легкого – табачный дым. Из 7000 химических веществ, которые выделяются при горении табака, по меньшей мере 69 являются канцерогенами. Например, метанол, бензол, свинец, уксусная кислота, моноксид углерода, мышьяк, аммоний, ацетон, гексамин, а также нафталин, бутан, деготь и другие.

Курением вызваны онкологические заболевания ротоглотки, гортани, пищевода, трахеи, бронхов. Кроме того, канцерогены табачного дыма провоцируют лейкоз, колоректальный рак, злокачественные опухоли мочевого пузыря. Помимо онкологических болезней, с курением ассоциированы и другие хронические заболевания – инсульт, катаракта, пневмония, артрит, а также эректильная дисфункция. 23% всех случаев которой обусловлено только курением. При этом сам никотин не является канцерогеном, это – растительный алкалоид. Несмотря на то, что он вызывает привыкание, среди факторов риска онкозаболеваний курение оказалось из-за продуктов горения табака, а не никотина.

«Табачный дым вызывает метаболическую активацию. Канцерогены взаимодействуют и встраиваются в участки ДНК, что ведет к неправильному кодированию и как следствие — мутации. Свободные радикалы вызывают окислительное повреждение ДНК, активацию онкогенов и деактивацию гена-супрессора опухоли», — рассказала доктор медицинских наук, профессор Людмила Лактионова.

По данным Росстата, озвученным на Конференции – с 2009 по 2019 г. число потребителей сигарет в России снизилось с 39,4% до 27,3%. Однако, по-прежнему, 45% мужчин и 15% женщин курят. Из 2500 смертей на 100 тысяч населения, 500 смертей непосредственно связаны с табакокурением. По словам Константина Лактионова, курение значительно осложняет терапию онкологических заболеваний, оказывая негативное влияние на возможные виды лечения – химиотерапию, онкохирургию, радиотерапию.

Врачи единодушны – лучшим выбором для пациента является полный отказ от курения. Но, так как не все пациенты могут и хотят отказаться от пагубной привычки, онкологи рекомендуют применять индивидуальный подход к каждому конкретному пациенту.

«Врачам надо искать дополнительные возможности чтобы помочь каждому отдельно взятому пациенту. Сегодня индивидуальный подход – это та стратегия, которая реализуется в клинической онкологии. Например, переключение курильщиков на альтернативные бездымные устройства, такие как электронные системы нагревания табака – это снижение вреда, которое, в том числе, может помочь улучшить результаты лечения и переносимость варианта терапии, которые мы предлагаем конкретному пациенту», — сказал Константин Лактионов.

Источник: www.общественноездоровье.рф