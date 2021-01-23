В инфекционном отделении городской больницы заканчивается ремонт

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Жители курорта уже оценили качество ремонта и оснащения.

Сейчас ремонт идёт на втором этаже, где проходят лечение взрослые пациенты. Реконструкция начата ещё в 2019 году, на эти цели краевым министерством здравоохранения было выделено порядка 100 миллионов рублей.

В настоящее время закончен монтаж электропроводки, отделка санитарных комнат, застелен пол, установлены все оконные и дверные модули в боксах и остальных помещениях. Ведутся работы по установке натяжного потолка и оборудованию двухканальной вентиляции, такой же, как и в детском отделении, когда потоки воздуха разделяются между зонами и препятствуют распространению инфекционных заболеваний.

Также закончена отделка бактериологической лаборатории, которая будет располагаться в этом же здании. Новое современное оборудование для неё поступит в ближайшее время. Начаты фасадные работы. К слову, шумная часть ремонта прекращается в тихие часы, чтобы не беспокоить пациентов.

В год инфекционное отделение городской больницы Геленджика обслуживает порядка двух тысяч пациентов. Конечно, основная нагрузка ложиться на персонал в летний период. Максимальная вместимость пациентов благодаря реконструкции увеличена за счёт переноса ВИЧ-лаборатории и кабинета нарколога в отдельное здание. Планируемый срок окончания всех ремонтных работ - конец первого квартала текущего года.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик