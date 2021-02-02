Керченские врачи выступили против реорганизации городской больницы

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Инициатива объединения двух керченских больниц в Крыму вызвала недовольство коллектива третьей горбольницы и взбудоражила местные соцсети.

Медработники обратились к федеральным властям с требованием предотвратить ликвидацию учреждения и не допустить объединения с первой городской больницей.

Информацию о грядущей реорганизации разместили на официальном сайте Министерства здравоохранения Крыма и довели до сведения сотрудников больницы на общем собрании коллектива.

Персоналу выдали уведомление, в котором предупредили о возможных сокращениях некоторых должностей и последующем расторжении трудовых договоров. Тех же сотрудников, которые возразят против реорганизации и откажутся от работы на изменённых условиях — ожидало увольнение с выплатой пособия в размере двухнедельного среднего заработка.

Одновременно с этим правительство Крыма поручило создать комиссию по прекращению деятельности ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», утвердив председателем ликвидационной комиссии главврача Керченской городской больницы №1.

В пояснительной записке говорилось о возможном улучшении медицинского обеспечения населения города Керчи, о повышении доступности и качества оказания медицинской помощи при минимизации расходования бюджетных средств.

Однако сами медработники выступили категорически против идеи такого реформирования и, опасаясь возможных сокращений и снижения уровня заработных плат, сотрудники больницы обратились к властям с просьбой предотвратить столь нежелательную ликвидацию медучреждения.

Медики убеждены, что предложенная реорганизация нецелесообразна и может привести к негативным последствиям, как для сотрудников больницы, так и для местных жителей. В обращении к полномочному представителю Президента России в ЮФО, керчане упомянули обстоятельства предшествующего реформирования больниц в 2017 году. Тогда, говорят работники больницы, произошёл отток специалистов, а также увеличение нагрузки на оставшихся медработников за счёт сокращения численности и штата уволившихся сотрудников.

«Резкое увеличение имеющейся нагрузки на врачей нашей больницы, которое неизбежно произойдёт после реорганизации, вызовет массовое увольнение сотрудников, не желающих продолжать работу в реорганизованном медицинском учреждении, увеличит сроки оказания квалифицированной медицинской помощи и ухудшит её качество. Соответственно, поток жалоб от граждан увеличится», говорится в обращении медработников в соцсетях. — О каком «улучшении» организации управления может идти речь, если первая и третья больницы территориально разнесены на 10 километров? Решение ежедневных административно-хозяйственных и организационных вопросов, неизбежно будет вызывать проблемы.

По мнению персонала третьей больницы, Минздрав Крыма вынужден принимать непопулярные решения для урегулирования организационных и кадровых проблем первой горбольницы, уровень которых в последнее время значительно увеличился. Однако выбранный способ, утверждают медики, представляет собой пресловутый «Тришкин кафтан» — когда попытки решить одну проблему, неизбежно порождают новую и приводят к ещё худшему результату.

Стоит отметить, попытки реформирования двух керченских больниц предпринимались и раньше. Но каждый раз, встречая сопротивление со стороны персонала, власти отказывались от своих инициатив. Точно так получилось и в этот раз.

На фоне разгоревшегося скандала, в Керчь срочно приехал министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

На состоявшемся 28 января собрании, чиновник уверил трудовой коллектив третьей горбольницы в том, что вопрос объединения двух больниц полностью снят с повестки, и пока он в должности — больше рассматриваться не будет.

Также министр здравоохранения Крыма пообещал выделить учреждению новый рентген-аппарат. Он добавил, что медикам хотят закупить квартиры в Керчи и оказывать содействие в оплате съёмного жилья иногородним врачам.

Напомним, ранее сообщалось о попытках выселения ЛОР-отделения из здания Керченского онкодиспансера. После вмешательства в ситуацию замминистра здравоохранения Крыма Ольги Растригиной, функциональность отделения отоларингологов и его коллектива удалось сохранить в полном объёме.

Михаил Днепровский, издание «Антифашист»