Владимир Синяговский: По поручению губернатора в краевом бюджете предусмотрят дополнительно 500 млн рублей на обеспечение жителей лекарствами

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По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева планируется выделить дополнительно 500 млн рублей на обеспечение жителей региона лекарственными препаратами, сообщили в региональном министерстве финансов. Этот вопрос вынесут на февральскую сессию Законодательного Собрания края.

В министерстве здравоохранения региона добавили, что дополнительные средства планируют направить, в том числе, на лечение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Также будут приобретены лекарства для людей, страдающих диабетом, онкологией, эпилепсией и другими тяжелыми заболеваниями.

Положительное решение об увеличении финансирования, при поддержке депутатов, увеличит общую сумму средств, направленных на приобретение лекарств в 2021 году почти до 4,9 млрд рублей. В 2020 году на эти цели выделялось 4,2 млрд рублей.

В настоящее время в регионе под наблюдением специалистов находятся 57 детей с СМА, из них 30 человек уже получают необходимые препараты.

«Не раз подчеркивал важность увеличения возможности помощи тяжело больным детям. Депутатами Государственной Думы принимались соответствующие законы, позволяющие увеличить финансирование лекарственных препаратов. На сегодня по стране открываются новые фармацевтические кластеры, которые способны производить высококачественные препараты. Благодарю Вениамина Ивановича что не оставляет без внимания такой важный вопрос и делает все возможное, чтобы помогать жителям нашего края. Важно, чтобы чиновники министерства здравоохранения оперативно провели все процедурные вопросы и лекарства дошли до нуждающихся!», - отметил Владимир Синяговский.