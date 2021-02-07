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На онлайн приеме депутат Владимир Синяговский обсудил вопрос оснащения Афипской больницы

5 января на онлай-прием к депутату Госдумы обратилась жительница поселка Афипского Любовь. Ее интересовал вопрос оснащения современным диагностическим оборудованием Афипской больницы, где сейчас размещается ковидный госпиталь.

Речь шла о возможности приобретения для учреждения аппарата УЗИ и компьютерного томографа, а также о медикаментозном обеспечении.

Владимир Синяговский, выслушав обратившуюся, заверил, что будет обсуждать вопрос с главным врачом Северской ЦРБ — каковы планы у краевого минздрава по оснащению районной больницы оборудованием. По итогам жительнице будет подготовлен ответ.

Источник: https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/obshhestvo/na-onlajn-prieme-deputat-vladimir-sinjagovskij-obsudil-vopros-osnashhenija-afipskoj-bolnicy-49486/

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Категория: Новости / Здоровье

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