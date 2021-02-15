Крымчане потребовали от Аксёнова решить вопрос Ленинской ЦРБ

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Жители восточного Крыма в очередной раз пожаловались Сергею Аксенову на снижение уровня доступности и качества оказания медицинской помощи в Ленинской центральной районной больнице. Обращение опубликовано на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».

Крымчане с тревогой рассказали о нехватке профильных специалистов в медучреждении и раскритиковали управленческую деятельность руководства ЦРБ. Особое возмущение вызвала кадровая политика главврача Эдуарда Гаптракипова, в результате которой из реанимационного отделения уволились два анестезиолога, один из которых вынужден оспаривать в суде необоснованно наложенные на него дисциплинарные взыскания.

Увольнение медработников, в свою очередь, вызвало нехватку кадров в отделении реанимации, что повлекло за собой снижение доступности оказания экстренной и неотложной помощи населению при жизнеугрожающих состояниях.

«Теперь наша больница неспособна оказать помощь экстренным и неотложным больным, а это означает, что те, кому невозможно оказать экстренную помощь в Ленинской ЦРБ — не доедут до Керчи живыми», — пишут крымчане на странице Сергея Аксёнова.

Республиканский Минздрав признаёт, что в реанимации на сегодняшний день есть только два анестезиолога-реаниматолога, но один врач находится в декретном отпуске, а второй болеет коронавирусной инфекцией. В сложившейся ситуации Минздрав организовал доставку экстренных больных в ближайшие медучреждения полуострова.

Неотложных пациентов везут в городские больницы Керчи и Феодосии, на расстояние свыше 50 километров. При этом экипажи скорой помощи преодолевают более 80 километров по пути из курортного города Щёлкино в Керчь.

Аксёнову также напомнили про двух работников противотуберкулёзной службы Ленинского района, которые после общения с представителями СМИ, не выдержали давления со стороны своего руководства и написали заявления об увольнении.

В комментарии «Антифашисту» сотрудники противотуберкулёзной службы отметили, что не раз обращались в Минздрав и к руководству Крыма по проблемам противотуберкулезной службы Ленинского района, но помощи от руководства так и не дождалась.

«Мы обращались, но нам никто не помог! Затем мы обратились в СМИ, а наше начальство попыталось в своих ошибках обвинить нас, сотрудников противотуберкулезной службы. Нам создали невыносимые условия работы и, естественно, мы написали заявления на увольнение», — рассказала редакции врач-фтизиатр Елена Мосалева, отдавшая 18 лет своей жизни развитию медицины в Крыму.

Не остались без внимания вопросы функционирования стационарных отделений медучреждения, некоторые из которых в октябре прошлого года пришлось перепрофилировать под инфекционный госпиталь для лечения ковидных больных. «Нашу единственную в самом большом районе Крыма больницу ликвидировали в октябре 2020 года: детское отделение, гинекологическое отделение, терапевтическое отделение, неврологическое отделение... Все — их больше нет! Как и практически нет хирургии, т.к. не стало профильных специалистов — реаниматологов и анестезиологов: новый, залетный главврач их уволил. Значит, нет реанимации, следовательно, проводить операции невозможно... А что это за хирургическое отделение — без операций??? У нас неполноценный роддом, т.к. «кесарево сечение» не делают по той же причине. Вместо всего этого нам пытаются «повесить лапшу на уши», заменив на амбулатории и ФАПы», — написала Сергею Аскёнову одна из жительниц района.

Крымчане попросили главу региона вернуть в работу полноценную стационарную больницу, которая будет работать в штатном режиме с полностью укомплектованным медицинским персоналом, добавив, что будут вынуждены обратиться за помощью к Президенту России Владимиру Путину в случае бездействия местных властей.

Напомним, ранее в отношении должностных лиц ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» проводились многочисленные проверки, в ходе которых подтвердилась информация о недостаточном обеспечении учреждения необходимыми медикаментами и оборудованием. Также подтвердились нарушения Трудового Кодекса РФ в части выплаты заработной платы ниже минимально допустимого уровня оплаты труда.

Михаил Днепровский, издание «Антифашист»