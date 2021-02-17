Лягушка с утра и другие хитрости: как выжить в длинную рабочую неделю

/Здоровье/

Советами, как отработать длинную неделю и не перенапрячься, поделилась с радио Sputnik кандидат психологических наук Лариса Овчаренко.

Единственная в этом году шестидневная рабочая неделя образовалась из-за переноса рабочего дня с понедельника на субботу. Это было сделано для того, чтобы с учетом Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, стало больше выходных дней, идущих подряд.

Большинство людей нормально перенесут такую перестановку, но есть и те, для кого это станет проблемой, считает кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. Особенно это касается тех, чья работа требует большой концентрации, пояснила она в интервью радио Sputnik.

"Увеличение рабочей недели на один день может быть проблемой для тех, у кого очень серьезный напряженный труд, требующий концентрации. Для них шестой рабочий день и плюс еще сложная погода в некоторых регионах России повлияют на уровень утомления. Этот шестой день будет вызывать чрезмерное напряжение, поскольку утомление будет уже накоплено ранее. Особенно это заметно, если учесть, что понедельник и пятница всегда тяжелые дни", – уточнила психолог.

По ее словам, решить проблему перенапряжения во время шестидневной рабочей недели можно с помощью двух специальных приемов. Первый из них – перераспределение нагрузки.

"Если есть возможность перераспределения нагрузки, то надо оставить более легкие дела на шестой рабочий день. Еще можно оставить на этот день более приятные дела. Любой специалист по тайм-менеджменту скажет, что "лягушку" надо есть утром и сразу. Под "лягушками" подразумеваются неприятные дела, неприятные звонки, неприятные встречи и тяжелые дела. Их надо делать сразу, чтобы на последний шестой рабочий день не оставлять сложные и энергозатратные дела", – объяснила Лариса Овчаренко.

Второй прием, который поможет пережить длинную рабочую неделю без проблем, – это визуализация выходных.

"Надо думать, что впереди все-таки будет несколько выходных. Говоря о законах тайм-менеджмента, надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведем выходные дни, что мы сделаем, как отдохнем, что приятного будет, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью", – уверена Лариса Овчаренко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/