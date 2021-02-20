Ростовской области надо подтянуться в рейтинге цифровой зрелости в сфере здравоохранения

/Здоровье/

Составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года, и результаты будут доведены до всех глав регионов.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и региональных органов власти.

Среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения: Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

В десятку отстающих регионов вошли: Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым.

Как отметил вице-премьер, такой анализ в формате рейтинга о проделанной работе в субъектах войдет в основу стратегии цифровой трансформации здравоохранения.

«Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки,» - заверил он.

Критериями оценки стали показатели: инфраструктура, включающая, в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом; внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ; предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг; внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

Выступающий на совещании с докладом заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев добавил, что основными проблемными моментами в цифровизации отрасли остаются доступность свободных слотов для электронной записи на прием к врачу и подготовка электронных медицинских документов.

«Исходя из этого требуется перестройка существующей архитектуры этой услуги для того, чтобы прослеживать дальнейший путь пациента после записи: посещение медицинской организации, учет оказанной помощи и подготовка документов после приема, оценка качества полученной услуги на портале или в мобильном приложении «Моё здоровье». Это потребует выстраивания бизнес-процессов совершенно иного уровня и будет стимулировать цифровую трансформацию оказания медицинской помощи», – отметил Пугачев.

По поручению президента Владимира Путина до 1 декабря 2020 года в каждом субъекте Российской Федерации были определены руководители цифровой трансформации (РЦТ). Основные задачи для РЦТ – подготовка стратегий цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, перевод госуслуг в электронный вид, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.

К апрелю 2021 года будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала. Он будет формироваться исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на IT-технологии и, главное — индексов цифровизации ключевых отраслей.

Источник: @Смутное время