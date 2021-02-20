Почему в Крыму увольняются врачи-фтизиатры

/Здоровье/

После серии публикаций «Антифашиста» о возможном росте туберкулёза в восточном Крыму, республиканский минздрав устроил внеплановую проверку двум работникам противотуберкулёзной службы Ленинского района: врачу-фтизиатру Елене Мосалевой и медсестре Светлане Змеевой, которые выступали против снижения уровня доступности медицинской помощи туберкулёзным больным.

Прибывшие из Симферополя ревизоры даже не удосужились уведомить непокорных работников о начале проверки. Но это не помешало им доходчиво объяснить политику республиканского минздрава, которая сводилась к следующему: медики должны понять, что жителям Ленинского района нельзя обслуживаться в Керченском ПТД, где можно сделать все необходимые для постановки диагноза и назначения эффективного лечения обследования.

Работники не приняли условие начальства и в знак протеста написали заявления об увольнении. Об этом сообщила врач-фтизиатр Елена Мосалева, отдавшая 18 лет своей жизни развитию медицины в Крыму.

Незадолго до этого медработники обращались в СМИ и информировали минздрав о росте смертности от туберкулёза среди больных, отмечая, что большая часть смертных случаев приходится на Багеровскую зону, причём среди умерших выявляются люди, ранее не состоявшие на учёте фтизиатров.

Всё это произошло из-за того, что находившийся в здании Керченского тубдиспансера профильно оснащённый противотуберкулёзный кабинет №2 Ленинской ЦРБ, два года назад перенесли на базу старой и неукомплектованной больницы посёлка Багерово.

До мая 2019 года тубкабинет успешно проработал на базе Керченского противотуберкулезного диспансера (ПТД) более 60 лет. Ещё при советской власти считалось, что такое расположение кабинета оптимально для обслуживания 30 близлежащих к Керчи сёл с общей численностью населения 22 тыс. человек.

Медики били тревогу и просили минздрав вернуть тубкабинет обратно в Керчь. Ведь за последние два года значительно снизилось выявление новых случаев заболевания: если раньше в районе выявляли в среднем по 15 больных за год, то в минувшем году — только семь, из них три случая — посмертно.

Огласка проблемы вызвала в Крыму широкий резонанс. В адрес федеральных властей поступили коллективные жалобы от крымчан, и чиновники на местах должны были отреагировать на рост протестных настроений среди местных жителей. Под давлением общественности главврач Ленинской ЦРБ Эдурад Гаптракипов принял решение о дополнительном размещении фтизиатрической службы в отдельно стоящем здании, которое расположено рядом с Керченской поликлиникой №2, где и организован кабинет фтизиатра.

Казалось бы, в Керчи открыли новый кабинет, пусть и без полной диагностической базы. Уже не плохо, говорят врачи, даже если и не выполнено требование вернуть кабинет именно в тубдиспансер. Только двум работникам противотуберкулёзной службы, которые собственно, и добивались возвращения тубкабинета в Керченский ПТД – пришлось уволиться с работы. Официально – по собственному желанию, но в комментарии «Антифашисту» медики рассказали о возникших разногласиях с главврачом больницы относительно принципиальных вопросов организации их труда. В итоге штат противотуберкулёзной службы сократился вдвое.

«Проверка была направлена на то, чтобы доказать нам, что больным будет намного выгоднее ехать в Ленино или в Симферополь, и обследоваться там, нежели в Керченском ПТД. Они убеждали нас в том, что жителям сёл, расположенным вокруг Керчи — будет очень удобно обследоваться именно в Ленино за 60 километров, где нет полноценной диагностической базы, или в Симферополе, где есть всё, но ехать туда около 200 километров», — рассказывает Мосалева. — Человеку неудобно приехать в специализированный тубдиспансер, и там, на месте сдать мокроту, сделать томограмму, рентген и диаскин-тест. Всё это, по мнению нашего руководства, очень неудобно, — продолжает она.

— Нас убеждали в том, что больным будет намного удобнее приехать в районную поликлинику Керчи, там сдать мокроту, где она будет стоять в холодильнике несколько дней. Затем мокроту отвезут в Ленино, где её обследуют, и она там будет находиться ещё несколько дней. Потом анализ повезут в Симферополь, хотя, говорит Мосалева, больной может туда поехать самостоятельно. Но если больной не хочет ехать в Симферополь — никто его не заставляет! Это всё можно сделать в Ленино. Но и тогда мокрота будет стоять в Ленино несколько дней, дожидаясь отправки в Симферополь. Когда биоматериал привезут в Симферополь, он тоже будет лежать в холодильнике несколько дней. В итоге больным придётся минимум две недели ждать результаты анализов, без ограничений гуляя по селам, перемещаясь в общественном транспорте или посещая магазины, подвергая риску заражения здоровых людей. Всё это, со слов нашего руководства — намного удобнее того, чтобы просто приехать в Керченский ПТД и пройти все обследования на месте, — сетует врач-фтизиатр.

– Не менее проблематично в нынешних условиях пройти Диаскин-тест. Если раньше в специализированном тубдиспансере обследование можно было сделать за три дня, то теперь больному придется ждать неопределённо долго, ожидая проведения планового тестирования во врачебной амбулатории или ФАПе. В исключительных случаях, ввиду срочности, врачам приходится вскрывать одну ампулу дорогостоящего препарата на 15 доз для одного пациента. А остальные куда? В раковину, или срочно искать детей для проведения тестирования без предварительного письменного разрешения от родителей, обязательного медосмотра детей врачом или фельдшером перед тестированием? Неужели всё это тоже намного выгоднее того, чтобы просто приехать в тубдиспансер и сделать положенный тест? — Но жителей Ленинского района отказываются принимать в Керченском ПТД без какого-либо официального письменного распоряжения о запрете на обследование, — заключает врач Мосалева.

В комментарии «Российской Газете» замглавы минздрава РК Антон Лясковский сообщил о том, что по результатам 2020 года работа тубкабинета Ленинской ЦРБ признана неудовлетворительной. По мнению чиновника, помощь больным там оказывалась не в полной мере. Кроме того, в минздраве рекомендовали руководству Ленинской ЦРБ заключить договор с Крымским республиканским клиническим центром фтизиатрии и пульмонологии на проведение исследования мокроты в открытой накануне дополнительной фтизиатрической службе. Однако на вопрос, рассматривают ли в министерстве вариант возвращения тубкабинета в Керченский противотуберкулезный диспансер, Лясковский ответа не дал.

Михаил Днепровский, издание «Антифашист»