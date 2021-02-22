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Российский Ухань: ВОЗ берет на особый контроль Юг из-за птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучит информацию о случаях заражения птичьим гриппом жителей Астраханской области, заявил пресс-секретарь ВОЗ Тарик Яшаревич.

Ранее о том, что во время вспышки птичьего гриппа на Владимирской птицефабрике в Астраханской области заразились люди, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Заражённых 7 человек, это работники птицефабрики, причем все они уже завершили амбулаторное лечение. Хотя болезнь, по словам Поповой, протекала легко, вспышка инфекции в Ахтубинском районе Астраханской области - событие ничуть не менее важное, нежели  появление коронавируса в Ухане.
Ранее считалось, что птичий грипп не передается от животных человеку. Но, видимо, в ходе мутаций появился новый штамм, который заразен и для людей.
Угроза вполне реальна, учитывая, что последние месяцы десятки вспышек птичьего гриппа были зафиксированы по всему миру - помимо России также в странах Южной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и в Китае. Только в Швеции из-за эпизоотии в январе пришлось уничтожить 1,3 миллиона кур и цыплят.
Основными переносчиками птичьего гриппа являются дикие птицы. И вот, например, в Индии, где сейчас свирепствует грипп, уже зафиксирован массовый падеж ворон, сов, куропаток.  Ждём такую же казнь египетскую и на Юге России?

Источник: @Смутное время

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Категория: Новости / Здоровье

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Российский Ухань: ВОЗ берет на особый контроль Юг из-за птичьего гриппа