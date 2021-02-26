Ветмобили «Поводог» бесплатно стерилизовали больше 1000 животных

/Здоровье/

Ветмобили «Поводог» — передвижные ветеринарные операционные, запущенные фондом «Вольное Дело» в Краснодарском крае и в республике Хакасия — провели уже 1250 операций по стерилизации собак и кошек.

Операции проводятся бесплатно, цель программы — сокращение количества безнадзорных животных.

Ветмобили «Поводог» произведены на заводе ГАЗ и оснащены современным медицинским оборудованием. В них установлены операционные столы и бактерицидные рециркуляторы, подключены свет и вода, есть весы и контейнеры для медикаментов. Операции проводят квалифицированные ветеринарные врачи и их ассистенты, в работе используются высококачественные препараты. Животным накладывают саморассасывающийся шовный материал, который не требует снятия и не оставляет следов.

В июле 2020 года первый ветмобиль «Поводог» начал работу в республике Хакасия и с тех пор прооперировал 260 собак и 480 кошек. С августа такой же автомобиль курсирует по городам Краснодарского края, за время работы стерилизовав 100 собак и 410 кошек. За день один ветмобиль проводит 6-8 операций. Стерилизация кошки занимает около часа, собаки — 1,5 часа. Животных по желанию хозяев можно также привить и обработать от паразитов.

Фонд «Вольное Дело» реализует программу защиты животных с 2014 года. Открытые фондом приюты для собак «Поводог» работают в Сочи, Красноярске, Иркутске, Абакане и подмосковном Наро-Фоминске. В них работают кинологи и зоопсихологи, созданы оптимальные условия для размещения собак, их лечения, психологической адаптации и базовой дрессировки. За время работы приюты «Поводог» устроили в семьи более 1200 животных.

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан промышленником Олегом Дерипаска. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтёрства. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, 1 200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.

Источник: http://volnoe-delo.ru