Владимир Синяговский: На первом месте сегодня стоит проблема реабилитации после COVID

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Депутат Государственной Думы Владимир Ильич Синяговский посетил медицинскую клинику "Ланцетъ" в городе Геленджик.

Экскурсию по медицинскому центру народному избраннику провели генеральный директор Кобзарь Игорь Геннадьевич и коммерческий директор Сороко Александр Владимирович.

"Пройдя по коридорам медицинского центра, вижу медицину будущего. Уровень технического оснащения в каждом кабинете превосходит ожидания. Спасибо инвестору за реализованный на побережье проект высокого уровня. Это и рабочие места и возможность поправить здоровье для местных и приезжих. Наша задача сделать так чтобы медицина высокого уровня была дрступна каждому жителю нашей страны".-резюмировал Владимир Ильич.