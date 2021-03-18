Русфонд приглашает к милосердию

/Здоровье/

Трашенко Кирилл живет в Краснодарском крае. Ему 9 лет. Поставлен диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Случился рецидив. Требуется лекарство стоимостью 2 930 033 руб.

"Кирюша с рождения был здоровым, рос активным, ходил в детский сад. А в шесть лет сын вдруг начал жаловаться на боли в коленях, ребрах. Сначала педиатр предположил артрит, но при повторном анализе в крови Кирюши обнаружили опухолевые клетки – бласты. Нас направили в детскую краевую больницу, где провели анализ костного мозга и диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Все силы я бросила на спасение Кирюши. В больнице сын прошел несколько блоков химиотерапии, курс облучения, затем продолжил поддерживающее лечение дома. Рак отступил, Кирюша вышел в ремиссию, но, к сожалению, в марте прошлого года лейкоз вернулся. Сына вновь госпитализировали, но три блока химиотерапии не уничтожили опухолевые клетки. Нас направили на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (Москва), где провели экспериментальную противоопухолевую терапию. Терапия дает отложенный эффект, полгода врачи наблюдают результат. Это были страшные полгода! Организм сына реагировал бурно: аллергия, сбой в работе кишечника, незаживающая язва на ноге и полная потеря волос. Кирюше пришлось заново учиться ходить, но осенью он уже мог гулять с друзьями. А в феврале рецидив повторился. Сейчас Кирюше жизненно необходим курс лечения противоопухолевым препаратом биспонса – это единственная возможная для него терапия. Но лекарство стоит огромных денег, государство его не оплачивает, мы живем на пенсию и пособие, мужа у меня нет. Кирилл мужественно переносит тяжелое лечение и не перестает верить, что выздоровеет. Пожалуйста, помогите!" - рассказала Мария Тращенко, пос. Ахтырский.

Заведующий отделения онкологии и гематологии с химиотерапией ГБУЗ Детской краевой клинической больницы (Краснодар), к.м.н., Владимир Лебедев отметил: «Учитывая основной диагноз и химиорезистентность лейкоза при I рецидиве в настоящее время для Кирилла единственным возможным методом терапии с целью попытки достижения ремиссии является терапия препаратом Инотузумаб Озогамицин, обладающий специфичностью к CD22. Данный вид терапии является единственным куративным методом терапии и должен быть проведён Кириллу по жизненным показаниям».

Как помочь Кириллу?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/20112

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Тращенко Кирилл)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Тращенко Кирилл);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Тращенко Кирилл

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Тращенко Кирилл);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд