Закурить не найдется

/Здоровье/

Инновации помогают избавиться от пагубной привычки.

По данным ВЦИОМ, в России насчитывается более 30 миллионов курильщиков. Среди мужчин таковых 42 процента, среди женщин - 15 процентов. Разработанная Минздравом России "Концепция государственной политики противодействия потреблению табака на 2019-2035-е годы" предусматривает снижение доли курильщиков через 14 лет до 21 процента населения.

Принятые в 2013 году законодательные акты, ужесточающие оборот табачной продукции на основе Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, привели к тому, что распространенность курения в России начала снижаться. Однако, как пишет в своей работе "Профилактика ассоциированных с курением форм рака. Концепция снижения вреда" в журнале "Практическая онкология", президент противоракового общества России, член-корреспондент РАН Давид Заридзе, "бросили курить наиболее сознательные курильщики, у которых никотиновая зависимость была не очень сильной. Труднее расстаться с этой привычкой курильщикам с высокой никотиновой зависимостью. В России же лечение табачной зависимости находится еще в зачаточном состоянии".

И неслучайно после нескольких лет высоких темпов отказа от курения, интенсивность перехода россиян к здоровому образу жизни замедлилась. Давид Заридзе и его коллеги предупреждают, что он может вообще приостановиться, если упорствующие любители перекуров не получат менее вредную альтернативу процессу "дымопускания".

При таком раскладе, по оценкам ВОЗ, основанным на математическом моделировании, к 2025 году будут по-прежнему курить 35 процентов населения России старше 15 лет. Впрочем, аналогичная картина наблюдалась и в странах Европы несколько десятилетий назад. Например, Великобритании понадобилось 50 лет, чтобы доля курящих мужчин снизилась с 75 до 25 процентов. Если курильщики продолжат отказываться от сигарет такими же темпами, то снижение распространенности курения в Великобритании замедлится до 0,7 процента в год.

По данным ВЦИОМ, в России насчитывается более 30 миллионов курильщиков. Среди мужчин таковых 42 процента, среди женщин - 15 процентов. Разработанная Минздравом России "Концепция государственной политики противодействия потреблению табака на 2019-2035-е годы" предусматривает снижение доли курильщиков через 14 лет до 21 процента населения.

Число курильщиков сокращают не только запреты, но и умные новые технологии. Фото: PhotoxpressЧисло курильщиков сокращают не только запреты, но и умные новые технологии. Фото: PhotoxpressЧисло курильщиков сокращают не только запреты, но и умные новые технологии. Фото: Photoxpress

Принятые в 2013 году законодательные акты, ужесточающие оборот табачной продукции на основе Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, привели к тому, что распространенность курения в России начала снижаться. Однако, как пишет в своей работе "Профилактика ассоциированных с курением форм рака. Концепция снижения вреда" в журнале "Практическая онкология", президент противоракового общества России, член-корреспондент РАН Давид Заридзе, "бросили курить наиболее сознательные курильщики, у которых никотиновая зависимость была не очень сильной. Труднее расстаться с этой привычкой курильщикам с высокой никотиновой зависимостью. В России же лечение табачной зависимости находится еще в зачаточном состоянии".

И неслучайно после нескольких лет высоких темпов отказа от курения, интенсивность перехода россиян к здоровому образу жизни замедлилась. Давид Заридзе и его коллеги предупреждают, что он может вообще приостановиться, если упорствующие любители перекуров не получат менее вредную альтернативу процессу "дымопускания".

При таком раскладе, по оценкам ВОЗ, основанным на математическом моделировании, к 2025 году будут по-прежнему курить 35 процентов населения России старше 15 лет. Впрочем, аналогичная картина наблюдалась и в странах Европы несколько десятилетий назад. Например, Великобритании понадобилось 50 лет, чтобы доля курящих мужчин снизилась с 75 до 25 процентов. Если курильщики продолжат отказываться от сигарет такими же темпами, то снижение распространенности курения в Великобритании замедлится до 0,7 процента в год.

В России более трети курильщиков в ходе опроса заявляли о том, что предпринимали попытки бросить курить, однако только немногие (всего 11,2 процента) добились успеха. При этом врачи обращают внимание, что 64 процента опрошенных выкуривают первую сигарету в течение получаса после пробуждения, что, согласно тесту Фагерстрёма (метод, широко используемым в мире для оценки никотиновой зависимости. Позволяет получать полуколичественную оценку никотиновой зависимости), говорит о чрезвычайно сильном уровне никотиновой зависимости, самостоятельные попытки избавиться от которой крайне редко приводят к желаемому результату. "Врач сегодня не имеет достаточной методической базы, рекомендуемой на уровне государства, как бороться с курением. Формально рекомендации есть, но необходима их актуализация. При этом понимание современных методов и технологий может постепенно оказывать системное влияние на целые поколения курящих людей, повышая качество и продолжительность жизни больных онкологическими, сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями", - считает Давид Заридзе.

Сегодня, по данным Минздрава России, более 16 процентов смертей в России так или иначе связаны с курением. Особенно актуален вопрос отказа от сигарет для борьбы с онкологическими заболеваниями. Врачи напоминают, что влияние курения на риск развития злокачественных опухолей зависит от "стажа" и частоты курения. Чем больше канцерогенов попадает в организм человека вместе с табачным дымом, тем выше вероятность развития онкозаболеваний. При этом у курильщика страдают не только органы дыхания. Канцерогены, содержащиеся в табачном дыме, вызывают примерно 15 форм рака.

Сегодня научные разработки позволяют существенно снизить уровень вреда табака

В начале февраля на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака, заведующий отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии им. Блохина Михаил Кропотов рассказал, что "когда опухоль уже развилась, курение ухудшает доставку кислорода к раковым клеткам.

Если онкобольной продолжает курить - повышается риск того, что лучевая терапия окажется неэффективной. Общая выживаемость курящих пациентов значительно ниже. Врачи должны предупреждать, что продолжение курения отрицательно скажется на продолжительности жизни. При этом через 5 лет после отказа от курения риск развития рака снижается до такого же уровня, как у никогда не куривших людей".

Ученые также отмечают, что риск смерти может быть снижен на 30-40 процентов, если пациент откажется от курения сразу после обнаружения злокачественной опухоли. При лечении некоторых форм рака, уверены российские онкологи, отказ от курения сопоставим по пользе с эффектом современной противоопухолевой терапии.

"Так как развитие злокачественной опухоли - дозозависимый фактор, снижение дозы канцерогенов приводит к положительному результату. Даже у пациентов преклонного возраста отказ от курения приводит к снижению смертности от рака легкого на 10-15 процентов.

Научно доказано, что риск заболеваемости злокачественными образованиями связан не с никотином, а именно с продуктами горения табака", - считает заведующий отделением Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова Ариф Аллахвердиев.

Это подтверждают и результаты более чем 20-летних наблюдений за статистикой смертности от рака легкого в России.

После того как в 1988 году в СССР были введены законодательные ограничения на предельное содержание смолы в табачном дыме, смертность от этой формы рака к 2016 году снизилась на 43 процента. При этом, по данным Давида Заридзе, наибольший прогресс пришелся на 1990-е годы, когда практически не происходило повышения эффективности лечения и ранней диагностики. Единственным объяснением, по мнению ученого, стало снижение вреда, наносимого организму курильщиков, за счет уменьшения концентрации смол в сигаретах.

Сегодня научные разработки, направленные на снижение вреда от табакокурения, позволяют существенно (до 95 процентов) снизить уровни выделяемых вредных веществ. При этом сохраняется ритуал (то есть собственно перекур, что крайне важно для никотинозависимого человека), но табак в устройстве не сжигается, а нагревается до температуры, не превышающей 350 градусов, что исключает процесс горения табака. В идеале, конечно, от курения лучше отказаться вовсе, но не всем курильщикам это под силу сделать сразу, без "промежуточной остановки".

По данным Всемирной организации здравоохранения, из 1,3 миллиарда курильщиков в мире 80 процентов - жители стран с низким и средним уровнем дохода. При этом табачная эпидемия является одной из наиболее серьезных угроз для здоровья населения, когда-либо возникавших в мире.

Так, курение убивает почти половину употребляющих его людей. От последствий употребления табака ежегодно гибнет более 8 миллионов человек. Более 7 миллионов из них - потребители и бывшие потребители табака, и более 1,2 миллиона - некурящие, которые подвергаются воздействию вторичного табачного дыма (так называемые "пассивные" курильщики).

По данным ВОЗ, к 2025 году число курильщиков в мире по-прежнему будет больше 1 миллиарда человек. Наиболее распространенной и наиболее вредной формой употребления табака в мире является курение сигарет (папирос, сигар, трубки).

В опубликованном недавно обзоре научного сообщества Cochrane обобщены результаты 50 исследований, в которых участвовали более 12,4 тысячи человек. Использование никотиносодержащих электронных устройств для отказа от курения оказалось эффективным в 10 случаях из 100, в то время как никотинозаместительная терапия и электронные сигареты без никотина показали эффективность в шести случаях из сотни. В условиях отсутствия какой-либо поддержки, кстати, лишь четверо курильщиков из ста сумели отказаться от вредной привычки - эти выводы подтверждают и специалисты ВОЗ.