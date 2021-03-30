Профессор пульмонологии призвал вакцинироваться от пневмококка для профилактики смертности от болезней легких

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Отказ от табакокурения, вакцинация от пневмококка и гриппа, поддержание достаточного уровня физической активности – вот ключевые составляющие доктрины снижения летальности от хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), считает Сергей Бабак - профессор кафедры, доктор медицинских наук, доцент по специальности пульмонология.

По его мнению, ХОБЛ – заболевание с абнормальным (аномальным) воспалительным ответом лёгочной ткани, способное вызывать развитие эмфиземы и фиброза мелких бронхов. По данным ВОЗ — это заболевание (ХОБЛ) считается наиболее распространенной патологией среди группы хронических респираторных заболеваний, которые составляют 9,5% в структуре смертности от неинфекционных заболеваний человека и 3,3% от общего числа летальных исходов от любых естественных причин. Ежегодно от респираторных заболеваний в мире умирают 3,9 млн. человек.

«Клеточное воспаление при ХОБЛ разнообразно и эшелонировано почему в настоящее время не существует единого лекарственного агента способного блокировать воспаление. Вот почему, стратегия снижения рисков является важной лечебной доктриной у пациентов ХОБЛ» - рассказал профессор Сергей Бабак.

Основные факторы риска преждевременной смерти пациентов ХОБЛ – табакокурение, алкоголь, неправильное питание, низкая физическая активность, стресс. Эти факторы можно попытаться полностью исключить, что маловероятно, а можно – снизить их влияние на здоровье, считает Сергей Бабак. Для этого необходимы в первую очередь отказ от табакокурения, вакцинация от гриппа и пневмококка и физическая активность.

«Если говорить о табакокурении – то важно знать реальный стаж табакокурильщиков, поскольку длительное употребление табака вызывает реальную патологическую никотиновую зависимость и пациенту бывает крайне тяжело избавиться от вредной привычки. Обычно, после 40-50 лет табакокурения (индекс курящего человека более 30 пачка/лет) это бывает практически невозможно. Таким пациентам можно рекомендовать промежуточную альтернативу – переключение на продукты с пониженным риском потребления табака. Проведённые масштабные клинические исследования показали, что переход пациентов с табакозависимостью на уникальные системы нагревания табака позволяют нормализовать 5 из 8 критических биомаркеров воспаления до уровня пациентов, полностью прекративших табакокурение» - рассказал Сергей Бабак.

Вакцинация от гриппа и пневмококка способна снизить смертность от ХОБЛ, так как люди с этим заболеванием подвергаются повышенному риску лёгочных бактериальных инфекций (пневмония). Для вакцинации важно правильно использовать большой арсенал полисахаридных и конъюгированных вакцин.

Физическая активность относится к критически важным составляющим профилактики обострений и летальных исходов пациентов ХОБЛ. Когда воспалительный процесс в лёгких только начинается, у человека появляется отдышка, и он автоматически сокращает физическую активность. Между тем, гиподинамия в сочетании с ХОБЛ приводила к преждевременной смертности 70% пациентов. А умеренная активность – даже на уровне немного выше обычной бытовой, повышала выживаемость пациентов на 90%.

Кроме того, по мнению врача, целесообразно обучать пациентов правильному применению современных комбинированных бронходилататоров, проводить регулярный контроль такой терапии, а при необходимости вовремя назначать кислородотерапию (при развитии дыхательной недостаточности) и современную восстановительную муколитическую терапию.

Источник: www.общественноездоровье.рф