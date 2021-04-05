Хочешь похудеть – спи? Без чего диета не может быть эффективной

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Перед тем, как садиться на диету, необходимо отрегулировать режим сна.

В какие часы вырабатываются гормоны, без которых невозможно избавиться от лишнего веса, рассказала диетолог Римма Мойсенко.

Если человек спит меньше семи-девяти часов в сутки, то диета не принесет ему пользы. Для того, чтобы сбросить лишние килограммы, нужно соблюдать норму не только в еде, но и в продолжительности сна, иначе организм будет сопротивляться потере жира, отметила в интервью радио Sputnik главный врач клиники эстетической медицины "Риммарита", кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

"Существуют биологические ритмы, гормональный обмен. Поздним вечером вырабатывается гормон мелатонин, который обеспечивает нам хорошую продуктивность сна. Если мы не ложимся к этому времени, то мелатонин отчасти говорит нам "до свидания". В этом случае у человека сон будет беспокойным, он встанет с утра уставшим", – считает она.

Между десятью вечера и двумя часами ночи происходит максимальное расщепление жировых клеток, продолжила диетолог.

"Надо иметь в виду, что с десяти вечера и до двух часов ночи вырабатывается гормон молодости и в этот же промежуток времени происходит максимальное расщепление жировых клеток. Если человек позволяет себе лечь в двенадцать или в час ночи, пытаясь при этом похудеть, то он себя просто обкрадывает и лишает возможности избавиться от лишнего веса", – полагает она.

При любой диете важно также обращать внимание на обмен витаминов группы B, который, в свою очередь, взаимосвязан со сном, добавила Римма Мойсенко. Нехватка этих витаминов ведет к нарушению обмена веществ, пояснила она.

"Есть категория людей, которые ложатся спать вроде бы вовремя – в десять-одиннадцать часов вечера. Но сон, опять же, нездоровый: быстро засыпают и потом достаточно рано просыпаются – в четыре-пять часов утра. Потом длительное время крутятся, не могут уснуть. Это говорит о том, что в организме не сбалансирован обмен витаминов группы B", – уверена врач.

Она советует в случае подобных нарушений сна обязательно сдать соответствующие анализы и понять, есть ли в организме дефицит витаминов группы В.

Бессонница, как и раннее пробуждение, тоже может указывать на нарушение обмена веществ.

"Если человек не спит ночью, не может заснуть, опять же необходимо обратиться к врачу, чтобы понять, насколько правильно вырабатывается мелатонин, не перегружен ли организм кортизолом – гормоном хронического стресса. А по итогам обследования нужно получить полезные советы, как улучшить качество сна. Хочу отметить, что качество сна надо поставить в "красный угол" любого дома и понимать, что если качественного и своевременного сна не будет, то не будет здоровья в целом", – подчеркнула Римма Мойсенко.

Ложиться спать нужно не позднее одиннадцати часов вечера, заключила она.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/