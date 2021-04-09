Русфонд отчитался за март...
Аня Гагай, 6 лет. У нее детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. Требуется лечение стоимостью 132 720 руб.
"Роды были сложными. Дочка родилась вся синяя, сама не задышала, и ее на несколько дней подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем три недели Аню выхаживали в палате интенсивной терапии. После выписки дочка отставала в физическом развитии, но врачи говорили, что нужно просто подождать. В итоге в одиннадцать месяцев Ане поставили диагноз ДЦП. Я сразу начала активно заниматься лечением ребенка. Узнала, что детей с такими проблемами, как у Ани, успешно лечат в Центре здоровья в Таганроге. Вначале все оплачивала самостоятельно, потом, когда ресурсы исчерпались, помогали благотворительные фонды. Лечение дало результат: Аня теперь может держать голову, ползать, сидеть с опорой на руки, научилась переворачиваться, отлично плавает в круге. Дочка очень общительная, любит животных. Внимательно слушает сказки, стихи, песни и в силу своих возможностей пытается танцевать у меня на руках. Она выучила уже несколько букв, цифры, но пока не может говорить. Проблем еще много, и терапию надо продолжить, а денег для оплаты лечения в Центре здоровья у меня нет. Я одна воспитываю дочку, живем на мое пособие и Анину пенсию по инвалидности. Муж бросил нас, когда дочери было восемь месяцев, участия в судьбе ребенка он не принимает. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Ирина Гагай, Краснодарский край (Фото Ирины Мискевич)
Невролог «Центра здоровья» Людмила Чёрикова (г. Таганрог) отметила: «Аня нуждается в госпитализации для продолжения восстановительного лечения. Требуется снизить высокий тонус мышц, укрепить их силу и выносливость, поставить девочку на четвереньки и обучить ползать, стимулировать развитие речи и мелкой моторики».
Как помочь Ане?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/136
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Аня Гагай)
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Ани Гагай);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Ани Гагай;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Аня Гагай);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Источник: Русфонд