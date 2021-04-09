Русфонд отчитался за март...

/Здоровье/

Всем детям, о которых мы совместно с Русфондом публиковали в марте и просили помочь читателей, деньги собраны!

Спасибо, дорогие читателям, вам большое!

Кирилл Тращенко — острый лимфобластный лейкоз, рецидив, спасет трансплантация костного мозга, требуется лекарство,

Сева Елисеев — детский церебральный паралич, требуется лечение,

Саша Бахтеев — двусторонняя тугоухость 3-й степени, требуются слуховые аппараты.

Кириллу лекарство по гарантийному письму Русфонда уже доставлено, Сева приступил к курсу реабилитации, а Саша получит слуховые аппараты в этот четверг!

Сейчас в помощи нуждается 6-летняя Аня Гагай из станицы Староминской.

Аня Гагай, 6 лет. У нее детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. Требуется лечение стоимостью 132 720 руб. "Роды были сложными. Дочка родилась вся синяя, сама не задышала, и ее на несколько дней подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем три недели Аню выхаживали в палате интенсивной терапии. После выписки дочка отставала в физическом развитии, но врачи говорили, что нужно просто подождать. В итоге в одиннадцать месяцев Ане поставили диагноз ДЦП. Я сразу начала активно заниматься лечением ребенка. Узнала, что детей с такими проблемами, как у Ани, успешно лечат в Центре здоровья в Таганроге. Вначале все оплачивала самостоятельно, потом, когда ресурсы исчерпались, помогали благотворительные фонды. Лечение дало результат: Аня теперь может держать голову, ползать, сидеть с опорой на руки, научилась переворачиваться, отлично плавает в круге. Дочка очень общительная, любит животных. Внимательно слушает сказки, стихи, песни и в силу своих возможностей пытается танцевать у меня на руках. Она выучила уже несколько букв, цифры, но пока не может говорить. Проблем еще много, и терапию надо продолжить, а денег для оплаты лечения в Центре здоровья у меня нет. Я одна воспитываю дочку, живем на мое пособие и Анину пенсию по инвалидности. Муж бросил нас, когда дочери было восемь месяцев, участия в судьбе ребенка он не принимает. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Ирина Гагай, Краснодарский край (Фото Ирины Мискевич) Невролог «Центра здоровья» Людмила Чёрикова (г. Таганрог) отметила: «Аня нуждается в госпитализации для продолжения восстановительного лечения. Требуется снизить высокий тонус мышц, укрепить их силу и выносливость, поставить девочку на четвереньки и обучить ползать, стимулировать развитие речи и мелкой моторики». Как помочь Ане? — отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/136 — отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Аня Гагай) — отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Ани Гагай); — отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Ани Гагай; — отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами; — перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Аня Гагай); — перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet; — оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд