Ставропольский медуниверситет приобрел "Тойоту Камри" за 2 млн 236 тыс рублей

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Для нового ректора Ставропольского медуниверситета Мажарова купили новый персональный автомобиль. Другая почти новая "Камри" бывшего министра не устроила.

В вузе говорят, что машину купили для нового ректора Виктора Мажарова - бывшего главы минздрава региона. Буквально пару дней назад был выбран поставщик - подмосковный ТЦ "Новорижский". Закупку же объявили 22 марта, когда уже многие преподаватели знали, что с 1 апреля на ректорский престол взойдет Мажаров.

Ничего такого тут, казалось бы нет - ну купили для руководителя машину за счет бюджета и купили, если бы, конечно, не одно "но".

Дело в том, в что эти 2, 2 млн рублей можно было направить на другие нужды вуза, потому что машина для того, чтобы возить сиятельную особу, у университета есть. Так говорят, и это подтверждается данным официального портала госзакупок.

В июле прошлого году университет приобрел новую черную "Тойоту Камри" с кожаным салоном и всеми опциями представительского автомобиля за 2 млн 225 тыс рублей. То есть этой "Камри", купленной при ныне покойном ректоре Владимире Кошеле, нет и года.

Но нет, весной этого года решили приобрести новую машину для нового ректора Мажарова. Говорят, что бывший министр наотрез отказался ездить на "старом" автомобиле.

Вот и лезут из кожи вон подчиненные, чтобы угодить руководителю, вот и тратятся бюджетные деньги на люксовые тачки, а не на приборы и реактивы, как это должно быть

Источник: @Смутное время