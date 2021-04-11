Врач дала россиянам совет, как есть и не толстеть

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Есть с удовольствием и не набирать лишний вес вполне возможно, главное – следовать нескольким простым правилам, рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Набор веса зависит не только от качества и количества продуктов, но и от внешних факторов. Чтобы не набирать лишние килограммы, нужно стараться принимать пищу в тишине и самому быть в расслабленном состоянии, советует кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная. В интервью радио Sputnik она отметила, что, например, люди, которые едят перед телевизором, толстеют быстрее тех, кто не отвлекается от еды на внешние раздражители.

"Человек должен принимать пищу в расслабленном состоянии. При этом не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие. При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно", – подчеркнула диетолог.

Также следует отказаться от перекусов стоя или на бегу, потому что такая привычка – это прямой путь к перееданию.

"Когда вы едите стоя или на бегу, то вы плохо прожевываете еду и глотаете большие куски, что вызывает рост нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Также на ходу вы не ощущаете чувства сытости, поэтому можете съесть гораздо больше, чем нужно было", – объяснила Ирина Бережная.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/