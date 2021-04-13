Почему в минздраве Крыма игнорируют результаты прокурорских проверок

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Министерство здравоохранения Крыма игнорирует результаты прокурорских проверок и предоставляет ложные сведения в ответах на обращения граждан в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Ленинской центральной районной больницы.

Недавно заместитель главы республиканского минздрава Антон Лясковский, сославшись на информацию администрации медучреждения, поставил под сомнение выводы прокуратуры о ненадлежащих условиях хранения медикаментов в гаражном боксе Ленинской ЦРБ, где среди ящиков с мусором и облезлых стен с осыпающейся штукатуркой находилось более 1500 бутылок с солевыми растворами.

Так, чиновник назвал необорудованное для хранения лекарственных средств помещение с туалетом, «складом временного хранения инфузионных растворов и средств индивидуальной защиты». По его словам, администрация больницы перепрофилировала гаражное помещение во временный склад по причине нехватки свободного места в основном аптечном складе.

В минздраве полагают, что в неоснащённом приборами для регистрации параметров воздуха ангаре, ежедневно ведётся журнал учёта температурного режима и влажности воздуха, а сами лекарства хранятся с соблюдением установленного температурного режима.

«По факту прокурорской проверки склада временного хранения медикаментов ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» представлений, предписаний, постановлений о возбуждении дел административного производства в адрес медучреждения не поступало», — спешно отрапортовал Антон Лясковский.

Между тем 29 марта в адрес главврача Эдуарда Гаптракипова поступило очередное представление прокуратуры Ленинского района об устранении нарушений требований законодательства в сфере здравоохранения, законодательства об охране здоровья граждан, соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об антитеррористической защищённости.

В представлении надзорного ведомства сообщается о нарушении правил хранения лекарственных средств, которые регламентированы приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 706н от 23 августа 2010 года и являются обязательными к исполнению администрацией ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ».

Выводы прокуратуры были однозначными: медикаменты хранились в гараже без соблюдения элементарных санитарных норм. Кроме того, как указывается в акте прокурорского реагирования, в помещениях не поддерживается необходимая температура и влажность воздуха, отсутствует кондиционер и другое оборудование, позволяющее обеспечить хранение лекарственных средств в соответствии с нормативными требованиями.

Также, отмечают в надзорном ведомстве, помещения для хранения лекарственных средств не обеспечены стеллажами, шкафами, поддонами и подворотниками, а учёт температурного режима ведётся ненадлежащим образом, поскольку в помещении отсутствуют приборы для регистрации параметров воздуха.

«Выявленные нарушения не отвечают требованиям действующего законодательства, являются недопустимыми и нарушают требования конституционного права граждан на охрану здоровья, в том числе несовершеннолетних», — говорится в представлении прокуратуры.

Тем не менее в минздраве Крыма так не считают, как впрочем, не замечают вполне обоснованные претензии местных жителей к результатам работы главврача ЦРБ Гаптракипова.

Между тем ситуацию усугубляет, в том числе и отсутствие реакции на подтверждённые прокуратурой нарушения законодательства об антитеррористической защищённости в деятельности должностных лиц медучреждения.

Как сообщается в материалах проверки, на объектах здравоохранения, входящих в структуру Ленинской ЦРБ и состоящих из 11 врачебных амбулаторий и 36 фельдшерско-акушерских пунктов, до сих пор не выполнено антитеррористическое обследование и категорирование зданий.

В прокуратуре также подчеркнули, что паспорта безопасности объектов не разработаны и не утверждены в установленном порядке.

«Причинами и условиями вышеуказанных нарушений стало ненадлежащее выполнение служебных обязанностей должностными лицами ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ», а также отсутствие должного контроля за подчинёнными со стороны главврача», — резюмировали сотрудники надзорного ведомства.

Ранее в отношении должностных лиц ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» проводились многочисленные проверки, в ходе которых выявлялись нарушения Трудового Кодекса? РФ? в части выплаты заработной платы ниже минимально допустимого уровня оплаты труда. Кроме того подтверждалась информация о нарушениях законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также о недостаточном обеспечении стационарных отделений необходимыми медикаментами и оборудованием.

Михаил Днепровский, издание «Антифашист»