 Диетолог реабилитировала заменители молочного жира

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Зачем в молочных продуктах заменяют молочный жир и вредно ли это на самом деле, рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

Когда мы приходим в магазин за молочной продукцией, в глаза бросается маркировка – ЗМЖ (товар с заменителями молочного жира). Это указывает на то, что в продукт добавлены растительные аналоги молочного жира, объяснила Наталья Денисова. Чаще всего это то, чего мы привыкли опасаться – пальмовое или кокосовое масло, отметила научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнолоогии и безопасности пищи.

"Однако это может быть и подсолнечное, и кукурузное, и соевое, и рапсовое масло, которое определенным образом химически переработано, то есть немного изменилась его структура. Такой заменитель, растительный аналог молочного жира добавляется в молочный продукт", – сказала Наталья Денисова.

Изначально выпускать продукцию с заменителями молочного жира начали, поскольку так продукт становится дешевле. Однако в некоторых случаях продукты с заменителями молочного жира будут более полезны для нашего здоровья, особенно с точки зрения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Молочный жир по своей природе – насыщенный, а насыщенный жир – это критически значимый компонент нашего питания, который необходимо ограничивать. Молочные продукты с заменителями будут с этой точки зрения более здоровыми, ведь насыщенных жиров в составе нет, а больше жиров полезных, ненасыщенных, которые нас защищают от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они не будут содержать холестерина и будут больше содержать витамина Е, а это мощный антиоксидант, который положительно влияет на состояние сосудов", – сказала Наталья Денисова

Существует мнение, что продукты с заменителями молочного жира можно употреблять людям с лактазной недостаточностью, а кроме того, что они менее калорийны. Однако это мифы, отметила врач-диетолог.

"Лактоза – это не жир, это молочный сахар, поэтому в продуктах, где заменяется молочный жир, если там нет отдельного указания, что это безлактозный продукт, уровень молочного сахара не меняется. Что натуральный продукт, что продукт с заменителями молочного жира, содержит одинаковое количество лактозы. Людям с лактазной недостаточностью нужно выбирать именно безлактозные продукты. Калорийность же продуктов зависит не от того, какой там жир, а от жирности самого продукта", – отметила Наталья Денисова в интервью радио Sputnik.

Врач-диетолог отметила, что любой молочный продукт, как с заменителями, так и без заменителей молочного жира, полезны и необходимы для нашего питания. Это ценный источник белка, кальция и витамина B2, добавила Наталья Денисова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/