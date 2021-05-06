Почему слишком долгий сон повод насторожиться?

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Чрезмерно длительный сон может быть признаком одного из двух болезненных состояний, их назвала в интервью сомнолог Елена Царева.

Нормой сна для взрослого здорового человека принято считать примерно 8 часов в сутки, за это время организм может полностью восстановить силы.

Если же человек изо дня в день проводит в постели гораздо больше времени, но все равно постоянно хочет спать, это может быть тревожным сигналом, отметила в интервью радио Sputnik руководитель сомнологической службы "Унисон", врач-невролог и сомнолог Елена Царева.

"Если мы говорим не про последствия дефицита сна и не про нарушение режима, то мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией. В первом случае – это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней", – объяснила врач.

И то, и другое состояние требуют консультации специалиста, продолжила Елена Царева.

"Я бы рекомендовала идти к врачу в таком случае. И депрессия, и гиперсомния – это очень серьезные состояния, которые многие недооценивают", ? заключила невролог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/