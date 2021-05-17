Врач объяснил, когда синяки – это сигнал тревоги

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Чем обычные синяки отличаются от "плохих" и когда без помощи врача с ними не справиться, рассказал хирург-флеболог, врач УЗИ-диагностики Амиран Демуров.

Синяки, которые появляются от бытовых травм, ушибов чаще всего не вызывают опасений. Но нужно четко дифференцировать, отчего именно появились синие пятна на коже, тут возможны несколько вариантов, объяснил врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники "Центр Флебологии" Амиран Демуров.

"Первый вариант, когда кровь попала под кожу, вышла из сосуда, это именно синяк. Тогда надо определяться с объемом гематомы. Если это небольшой поверхностный синяк, он либо самостоятельно пройдет дней через 10-15, либо на фоне приема локальных гепариносодержащих препаратов пройдет быстрее. Если это большой синяк, большая гематома с большим объемом крови, может быть, требуется консультация хирурга, чтобы понаблюдать, что она рассасывается, а не нагнаивается", – сказал Амиран Демуров интервью радио Sputnik.

Второй вариант – когда это не синяки, а проявления варикоза: сосудистые образования, расширенные мелкие вены, которые внешне напоминают обычные синяки.

"В большинстве случаев такие "плохие" синяки говорят о расстройстве свертывающей системы крови. При ближайшем рассмотрении такой синяк состоит из мелких сосудистых образований. Иногда их называют сосудистые паучки, звездочки. В таком случае нужна консультация флеболога, ультразвуковое обследование, чтобы разобраться в ситуации – это поверхностный, косметический вариант или верхушка более серьезных заболеваний, которые, если их не лечить, опасны осложнениями, в том числе и тромбообразованием. Варикозное расширение вен обязательно надо лечить", – уточнил Амиран Демуров.

Причиной появления синяков также может стать прием кроверазжижающих препаратов, отметил хирург-флеболог.

"На фоне антикоагулянтной терапии обычные травмы, которые раньше не приводили к синякам или приводили к совсем незначительным гематомам, могут стать причиной образования значительных синяков. Это происходит из-за того, что время кровотечения увеличивается, так как мы разжижаем кровь, изменяем ее свертывающую систему. Синяки не являются показанием для прекращения кроверазжижающих препаратов, им является длительное кровотечение, но только врач решает, когда следует отменить препарат", – подчеркнул Амиран Демуров.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/