/Здоровье/
Добровольцы, вперед!
Всероссийская акция по вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга пройдет с 17 по 23 мая 2021 года более чем в 30 российских городах.
Каждые двадцать минут в нашей стране один человек узнает о том, что болен раком крови. Многим больным, чтобы победить болезнь и выжить, необходима пересадка костного мозга от неродственного совместимого донора. Данные о таких донорах содержатся в донорских базах. Но вероятность найти подходящего «генетического близнеца» — того, кто подойдет по набору определенных генетических параметров, которые уникальны у каждого человека, — 1 на 10 000.
На сегодняшний день базы добровольцев, готовых поделиться частью своих кроветворных клеток с тяжелобольными соотечественниками, в России насчитывают совокупно чуть более 155 тысяч человек. И это — настоящая катастрофа, потому что нужно хотя бы 500 000, а лучше 1 000 000, чтобы помочь всем, кто нуждается в трансплантации. К примеру, донорские базы Германии и США включают десятки миллионов добровольцев, а в Израиле вообще каждый десятый гражданин является потенциальным донором костного мозга.
А сейчас у больных раковыми заболеваниями крови в России часто есть лишь два шанса на спасение: оплатить поиск донора в международном регистре (примерно 1,6 млн рублей) или уехать на лечение в другую страну. Но эту ситуацию можно изменить, если расширить донорскую базу.
Именно поэтому с 17 по 23 мая «Клуб добряков» и Благотворительный фонд «Центр развития донорства костного мозга» проведут Всероссийскую акцию по вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
А сейчас у больных раковыми заболеваниями крови в России часто есть лишь два шанса на спасение: оплатить поиск донора в международном регистре (примерно 1,6 млн рублей) или уехать на лечение в другую страну. Но эту ситуацию можно изменить, если расширить донорскую базу.
Именно поэтому с 17 по 23 мая «Клуб добряков» и Благотворительный фонд «Центр развития донорства костного мозга» проведут Всероссийскую акцию по вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.