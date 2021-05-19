Добровольцы, вперед!

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Всероссийская акция по вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга пройдет с 17 по 23 мая 2021 года более чем в 30 российских городах.

Каждые двадцать минут в нашей стране один человек узнает о том, что болен раком крови. Многим больным, чтобы победить болезнь и выжить, необходима пересадка костного мозга от неродственного совместимого донора. Данные о таких донорах содержатся в донорских базах. Но вероятность найти подходящего «генетического близнеца» — того, кто подойдет по набору определенных генетических параметров, которые уникальны у каждого человека, — 1 на 10 000.