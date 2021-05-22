Токсическая дистрофия печени: причины, диагностика, профилактика

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Выявление токсической дистрофии печени гистологическим методом – одна из самых актуальных тем в диагностике: заболевание наносит большой экономический ущерб хозяйствам из-за гибели и вынужденного убоя животных.

Токсическая дистрофия печени характеризуется качественным изменением структуры, свойств и функции ткани. Болеют все виды животных, птиц, рыб любого возраста, у поросят и телят заболевание иногда принимает массовый характер, особенно в период отъема.

При токсической дистрофии происходит поражение паренхимы печени и быстрый распад ткани. Причинами болезни являются повторяющиеся интоксикации при нарушении правил кормления, часто при скармливании некачественного силоса, или корма, пораженного микотоксинами. Также причиной может послужить длительное бесконтрольное применение антибиотиков.

С начала 2021 года в отдел патоморфологии Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории поступило 73 пробы диагностического материала, из которых в двух была выявлена токсическая дистрофия.

В случае падежа животных в лабораторию необходимо доставлять их трупы – при любых изменениях в ткани печени проводятся гистологические исследования с последующей дифференциацией различных патологий (токсическая, жировая, зернистая дистрофия, цирроз, гепатит и т.д.).

Если нет возможности быстро доставить материал, его можно заморозить или отобрать кусочки из разных участков с захватом пораженной ткани толщиной около 2-х см, поместить в 10 % формалин, а затем доставить в лабораторию.

В неблагополучных по токсической дистрофии печени хозяйствах необходимо применять обработку животных раствором селенита натрия согласно действующего наставления.

Меры профилактики заболевания – лабораторный контроль кормов перед вскармливанием на определение токсичности и содержание масляной кислоты (особенно при открытии силосных, сенажных траншей).

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»