Как добиться, чтобы менеджеры не проводили рабочее время в курилке

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Как бороться за трудовую дисциплину и наказывать нарушителей, чтобы потом компанию и вас лично не обвинили в дискриминации? Есть два варианта: штрафовать тех, кто курит слишком часто, или поощрять сотрудников, которые готовы отказаться от вредной привычки в рабочее время. В статье узнаете про каждый вариант.

Как прописать в правилах компании время перекуров, чтобы не оказаться в суде

Если вы хотите контролировать работников, которые слишком часто курят, поручите кадровику внести изменения в регламенты. Например, добавить в ПВТР раздел, в котором будет указано, как часто можно ходить на перекур (памятка). После этого нужно будет ознакомить с новыми правилами всех сотрудников под подпись.

Сотрудники могут курить во время перерыва на обед и в дополнительные перерывы, которые разрешены в локальном нормативном акте. Но если менеджер уйдет курить, когда ему захочется, ему можно объявить замечание или выговор.

Сотрудница обратилась в суд, потому что ей сделали выговор за курение. Узнайте, кто выиграл

Работодатель объявил Петровой замечание за ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей. В объяснительной записке Петрова указала, что приступила к выполнению рабочих обязанностей в 7 часов 30 минут, но до 8 часов 5 минут она находилась в комнате для курения. Петрова не согласилась с тем, что дисциплинарное взыскание к ней применили законно. Она обратилась в суд и потребовала отменить замечание. Суды двух инстанций учли, что в ПВТР работодателя были прописаны перерывы на обед и технологические перерывы, а также запрет на действия, которые нарушают порядок или дисциплину, — например, уходить с рабочего места на перекур в то время, которое для этого не предназначено. В итоге Петрова проиграла в суде.

Источник: https://e.kom-dir.ru/894659?utm_medium=letter&utm_source=letter_demo&utm_campaign=letter_demo_2021.06.03_komdirtop_th_03_06_21_25-150_demo_a&utm_content=5905422&btx=5905422&mailsys=ss&token=290e1bae-bcaa-11a0-bf72-2d013e2de014&ttl=7776000&ustp=F