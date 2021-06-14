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Глава Кисловодска Курбатов находится в искусственной коме

Главу Кисловодска Александра Курбатова транспортировали в столицу России. Проходить лечение он будет в московском Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Бурденко.

"Состояние [мэра] остается тяжелым, врачи ввели его в искусственную кому. Специалистам Кисловодской городской больницы удалось стабилизировать тяжелейшее состояние Александра Курбатова и было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре неи?рохирургии имени академика Бурденко", - сообщили в администрации Кисловодска.

Александр Курбатов попал в реанимацию 12 июня после падения с электросамоката.

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / Здоровье

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