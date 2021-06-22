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Зависимость от интернета обнаружилась у более чем 40% россиян, показал опрос. Эти цифры прокомментировал в интервью руководитель агентства Content-review Сергей Половников.

Портал Superjob провел социологическое исследование и выяснил, что 11% россиян однозначно уверены, что у них есть интернет-зависимость, и еще 31% скорее уверены в этом. Отрицают наличие зависимости от гаджетов и интернета 58% опрошенных.

Кроме этого опрос показал, что женщины чаще признаются в такого рода зависимости, чем мужчины. Результат показал 43% против 40%.

В интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review Сергей Половников рассказал, что зависимость от новых технологий – это совершенно нормальное явление.

"Новые технологии всегда вызывают зависимость – это факт. Когда появилось радио, то были люди, которые его слушали круглыми стуками. Потом телевидение круглыми сутками смотрели. Сейчас в интернете сидят. Это нормально", – рассказал Сергей Половников.

Ненормальной зависимость становится, когда она не от технологии, а от чего-то более конкретного, продолжает эксперт.

"Ненормально, когда зависимость от конкретики какой-то. Например, если человек круглыми сутками обновляет ленту Instagram, то это ненормально. Это зависимость от новостей чужой жизни. Еще есть зависимость от онлайн-казино. Это тоже зависимость, но от азартных игр. Еще зависимость от информационного потока есть. Такие люди думают, что все время что-то могут пропустить. Это все лечится, от этого не умирают", – заключил Сергей Половников.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/