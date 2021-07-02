ЗДРАВНИЦЫ ГЕЛЕНДЖИКА НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

/Здоровье/

С сегодняшнего дня учреждения санаторно-курортной отрасли Краснодарского края принимают туристов, сделавших прививку против коронавируса, переболевшие либо с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Правила приема гостей в отелях, гостиницах и санаториях курорта с 1 июля изменились. Теперь, кроме паспорта и справки об эпидокружении, каждому туристу необходимо предъявить сертификат о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до заселения. Детям до шести лет отрицательный тест на коронавирус не потребуется.

Нововведения нормально восприняли отдыхающие, выбирающие Геленджик. Многие были готовы к таким требованиям и заранее сделали прививку. Сертификат о проделанной вакцинации получает каждый зарегистрированный на портале Госуслуг.

С 1 августа «свежие» результаты ПЦР-теста на коронавирус пригодятся, если есть противопоказания к вакцинации. В противном случае для проведения отпуска в средствах размещения необходимо будет предъявить сертификат о перенесенном заболевании или о вакцинации в электронном или бумажном виде. Несовершеннолетним от 7 до 18 лет также достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения. Детям до шести лет по-прежнему никакие дополнительные документы не нужны.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик