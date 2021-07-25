Давайте поможем маленькому Давиду стать один из нас!

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Еще один ребенок нуждается в таком важном приспособлении, как слуховые аппараты — Давид Бобоев. Давиду 4 года, у него вся жизнь впереди. Но качество этой жизни зависит от возможности быть услышанным и быть понятым людьми.

Зимой нам с вами удалось помочь старшей сестренке Давида — Милане. С новыми аппаратами девочка, как профессиональный переводчик, помогает родителям владеющим лишь жестовым языком общаться с окружающими. Давид будет говорить тоже, потому что с ним будут старательно и усердно заниматься родные, потому что с его степенью тугоухости это возможно!

Давид Бобоев из Краснодара. Ему 4 года. Диагноз - двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Мальчику требуются слуховые аппараты стоимостью 154 730 руб.

"Сынок родился слабослышащим, эту особенность он унаследовал от нас, родителей. Хотя в период беременности врачи давали благоприятный прогноз по слуху, чуда не случилось. Инвалидность Давиду присвоили раньше, чем он начал ходить. В девять месяцев выдали слуховые аппараты, их сын носит до сих пор, и мы активно занялись его развитием. Сейчас Давид в совершенстве владеет языком жестов, прекрасно развит для своего возраста: легко читает и решает простые примеры, разбирается в технике. А еще любит спорт: занимается айкидо, ездит на велосипеде, участвует в детских соревнованиях. Через два года Давид должен пойти в специализированную школу, но для учебы необходимы сверхмощные слуховые аппараты. Это шанс для Давида стать обычным ребенком, адаптироваться в обществе. Однако необходимые ему аппараты за государственный счет не предоставляются. А купить их нам не по силам – живем на социальные выплаты, найти работу инвалидам крайне сложно. Прошу вас, помогите!" - рассказала Хрисохоиди Анна, Краснодар.

Фото Юлианы Морозовой

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) прокомментировал: «Для успешной слухоречевой реабилитации Давид нуждается в слухопротезировании цифровыми многоканальными программируемыми сверхмощными высокотехнологичными аппаратами на оба уха».

Как помочь Давиду?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/20496

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Давид Бобоев)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Давид Бобоев);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Давида Бобоева

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Давид Бобоев);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд