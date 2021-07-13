Как выбрать качественную питьевую воду

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Даже бутилированная вода не всегда отвечает всем требованиям, которые предъявляются к качественной питьевой воде. Что нужно учитывать, делая выбор, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

Вода жизненно важна для организма человека, причем не только ее количество, но и качество, отметил доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью радио Sputnik он объяснил, какая вода подходит для ежедневного употребления.

"Это должна быть функциональная вода, содержащая определенное количество минералов и микроэлементов. Однозначно не дистиллированная. У нас организм имеет микроэлементарный состав, наша кровь содержит соли разные. Если солей в нашем организме не будет, то импульсы электронные не будут проходить, а это остановка сердца. Поэтому вода должна быть минерализована, но степень минерализации зависит от того, лечебная это вода, столовая или обычная. Не увлекайтесь разными видами вод – пейте просто обычную воду, которая продается в магазине", – сказал специалист.

А вот чтобы быть уверенным в составе воды и ее свойствах, Алексей Ковальков рекомендует обращаться к экспертам.

"Если выбираете какую-то воду, даже брендовую, то надо понимать, что, например, в Москве, эта вода получается из одного источника, а где-нибудь в другом регионе она получается из совершенно другого источника. Поэтому нужно взять три-четыре вида воды, которые вы покупаете постоянно, которые вам внушают доверие и нравятся. Залить в бутылки без надписей, пронумеровать их и отвезти в санэпидемстанцию, где вам сделают технический анализ этой воды. И вам скажут, что эта вода из-под крана, в этой воде очень много токсических веществ, в этой воде попадаются стафилококки, а вот эта вода идеальна по микроэлементарному составу, она очень хорошая. И вы в своем районе находите именно ту воду, которая вам идеально подойдет. Анализ стоит очень недорого, это может сделать любой человек, а потом поделиться информацией в интернете с жителями своего района", – рассказал Алексей Ковальков.

Самостоятельно определить качество воды почти невозможно, уверен врач. И вкус здесь не имеет значения.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/