Сочинцы, нужна ваша помощь!

/Здоровье/

Максим Жуков - житель Сочи. Ему 1 год. Диагноз - эпилептическая энцефалопатия, синдром Веста. Требуется лекарство на полгода стоимостью 132 001 рублей.

"С четырехмесячного возраста сына мучают судорожные приступы – частые, тяжелые, иногда даже до потери сознания. После обследования Максиму поставили диагноз «эпилептическая энцефалопатия, синдром Веста». Долгое время никто из врачей не мог подобрать лекарства, которые бы купировали приступы. Развитие сына остановилось, он перестал даже поворачивать голову в стороны. Смотреть на страдания Максима было невозможно. Мы сдали генетический анализ и наконец узнали, что у сына редкая мутация гена, которая вызывает эпилепсию. После этого врачам удалось подобрать комплексную терапию, в которую входит препарат сабрил. Теперь приступы стали гораздо реже, и мы начали заниматься реабилитацией сына. Он удерживает голову, научился самостоятельно переворачиваться. Все это время мы покупали лекарство сами, но наши финансовые возможности уже исчерпаны, а лечение прерывать нельзя. К сожалению, препарат не зарегистрирован в России, за счет средств госбюджета его сейчас не выдают. Но есть надежда, что уже через полгода мы сможем получить сабрил бесплатно. А сейчас нам нужна помощь!" - рассказала Анна Жукова, Сочи. Фото из архива семьи.

Невролог Краевой больницы №4 Авелина Коколева (Сочи): «Максиму по жизненным показаниям необходимо продолжать прием препарата сабрил (вигабатрин), который доказал свою эффективность при купировании судорожных приступов. Лекарство не зарегистрировано в России, но разрешено к применению».

Как помочь Максиму?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/151

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Максим Жуков)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Максима Жукова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Максима Жукова

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Максим Жуков);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд