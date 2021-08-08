Главврач смогла сломать...

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Долгое время грозненский роддом, который сегодня носит гордое название «Центр охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой», считался мясорубкой.

Слава о нем гремела далеко за его пределами. Только в 2015 году в роддоме 64 роженицам в результате осложнения провели операции, после которых они стали бесплодными.

Ситуацию смогла изменить Лилия Идрисова, главный врач Центра. Она 20 лет проработала в Москве, но 5 лет назад вернулась в Чечню и возглавила главный роддом республики.

«Для меня удаление органа — это самый страшный показатель. Чеченской женщине в республике, бьющей все демографические рекорды, где трое детей — нижняя граница нормы, где культ мужчины, лишиться репродуктивной функции — страшный приговор. Она фактически перестает быть женщиной. <...> Сейчас подобные случаи в нашей практике единичны. В 2020 году мы удалили всего три матки. Это просто космический показатель. Когда я зачитала доклад об этом на конференции в Санкт-Петербурге, зал аплодировал стоя. Мне сейчас 49 лет, но скажу честно, я плачу, когда вижу эти цифры», - рассказывает Лидия.

Главврач смогла переломить ситуацию, наладить рабочий процесс и взбесить всех свекровей рожениц. Раньше, если женщине проводили в роддоме какие-либо медицинские манипуляции, об этом нужно было сообщать всем родным мужа.

«Меня, наверное, возненавидят все свекрови Чеченской Республики, но я считаю, что женщина имеет право сама решать, кому рассказывать о том, что произошло в стенах больницы. Тем более об этом не должны знать свекровь, золовки, племянницы мужа и так далее», - считает Лидия Идрисова.

Источник: @kavtoday