Сегодня нуждается в нашей с вами помощи 5-летний Федя Милаев из Усть-Лабинска

/Здоровье/

Семья Феди борется за его жизнь. Семья — героическая, и малыш не подводит — он беззлобный сгусток добра,

который своим принятием мира такой, как он есть, придает маме, папе сил. А всем нам, кто познакомился с этой семьей — веру в то, что у них все получится.

Федя Милаев, 5 лет. Диагноз - сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника 4-й степени, спасет операция. Не хватает 463 579 рулей. Всего требуется — 728 888 рублей.

Сумму в 265 309 рублей внес Павел Петрович Кукса.

"Когда Феде исполнилось три месяца, я забеспокоилась, что он не опирается на ручки и плохо удерживает голову. Тонизирующий массаж и электрофорез, назначенные Феде, не помогли. Мы сдали генетический анализ и узнали диагноз сына: спинальная мышечная атрофия (СМА) Верднига – Гоффмана. Эта болезнь приводит к постепенному ослаблению всех мышц, в том числе дыхательных. Сейчас Федя получает за счет государства спинразу – первое зарегистрированное в мире лекарство, останавливающее развитие СМА. Но болезнь уже успела нанести много вреда. Из-за слабости мышц у сына сильно искривился позвоночник, он сдавливает легкие, затрудняет дыхание. Врачи настаивают на срочной операции. Нам готовы помочь в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова, но Феде нельзя ставить на позвоночник обычную конструкцию – ему нужна целая система конструкций. Такие операции за счет госбюджета не проводятся. Федор – умный, любознательный и эмоциональный мальчик. Он не зациклен на своей болезни, очень любит слушать сказки, с интересом рассматривает картинки в книжках, подпевает мультяшным героям, задает вопросы. Пожалуйста, помогите сохранить здоровье моего сына!" - рассказала Мария Милаева, Краснодарский край. Фото Ирины Шепотько.

Сергей Рябых, заместитель директора по образованию и взаимодействию с регионами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова (Курган) отметил: «Без хирургического лечения у Федора деформация позвоночника будет быстро прогрессировать, что приведет к нарушениям в работе нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Требуется операция. Но генетическое заболевание, физическое развитие ребенка и тяжелая прогрессия деформации позвоночника создают высокие риски при установке стандартной конструкции. Для фиксации позвоночника ребенку рекомендована специальная транспедикулярная система».

Как помочь Феде?

— навести камеру, отсканировать QR-код смартфоном, чтобы пожертвовать по банковской карте

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/20672

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Федя Милаев)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Феди Милаева);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Феди Милаева

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Федя Милаев);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд