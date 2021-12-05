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Вопросы, касающиеся личных трудностей людей, для депутата И.И. Демченко на особом контроле

В общественную приемную депутата в Славянском районе обратилась за помощью семья, в которой воспитывается четырехлетний Володя Л. с задержкой в развитии речи.

Его родители уверены в том, что состояние их сына может улучшиться после  прохождения курса лечения. Это подтверждается и медицинскими заключениями.
- Мимо таких проблем проходить нельзя. Здорово, что этой семье, как говорится, помогаем всем миром, - прокомментировал Иван Демченко свое решение о выделении необходимых на курс лечения средств.
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Категория: Новости / Здоровье

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