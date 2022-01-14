Обращения граждан к депутату  Ивану Демченко на контроле

/Здоровье/

В г.-к. Анапа работает приемная депутата Госдумы Ивана Демченко. Региональная неделя началась с решения вопросов обратившихся анапчан.

Для инвалида 2 группы Г. оказано содействие в получении квоты для проведения операции, предоставлена гуманитарная помощь.

Также удалось решить проблему жительницы Анапского сельского округа. В связи с ремонтом дороги был перекрыт доступ к колодцу водоснабжения с прибором учета.

Вопрос решен оперативно со специалистами управления ЖКХ администрации города-курорта.

Работа с обращениями к депутату И. Демченко будет продолжена.

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