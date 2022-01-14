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Обращения граждан к депутату  Ивану Демченко на контроле

В г.-к. Анапа работает приемная депутата Госдумы Ивана Демченко. Региональная неделя началась с решения вопросов обратившихся анапчан.

Для инвалида 2 группы Г. оказано содействие в получении квоты для проведения операции, предоставлена гуманитарная помощь.
Также  удалось решить проблему жительницы Анапского сельского округа. В связи с ремонтом дороги был перекрыт доступ к колодцу водоснабжения с прибором учета. 
Вопрос решен оперативно со специалистами управления ЖКХ администрации города-курорта.
Работа с обращениями к депутату И. Демченко будет продолжена.
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Категория: Новости / Здоровье

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