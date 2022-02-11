В ходе региональной недели Иван Демченко дал поручение помощникам в пяти районах избирательного округа проанализировать обеспеченность ФАПов

/Здоровье/

Депутат Госдумы поставил задачу выяснить, что необходимо в конкретном пункте для оказания качественной медицинской помощи.

Как сообщила помощник депутата по Крымскому району Наталья Дуброва в муниципалитете работает 24 фельдшерско-акушерских пунктов и 12 офисов врача общей практики. Проводится как капитальный, так и текущий ремонты. Построены новые офисы врачей общей практики в х. Адагум, п.Саук-Дере и г. Крымск по ул. Рядновой. В каждом оказывают помощь высококвалифицированные специалисты.

В рамках бюджета не всегда оперативно можно приобрести дорогостоящее оборудование, медикаменты и расходные материалы. К решению этих вопросов подключаются социально-ориентированные предприятия. Такие как Абинский ЭлектроМеталлургический завод.

- Необходимо уделять внимание первичному звену медицины. Здесь, на местах, не только оказывают помощь жителям в лечении, но и сохраняют здоровье нации в целом!, - прокомментировал Иван Иванович.

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