Что делать, если отказали в медицинском обслуживании по ОМС

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Чаще всего пациенты сталкиваются с нарушением сроков и долгим ожиданием медицинских услуг, сомневаются в качестве назначенного лечения (не согласны с выставленным диагнозом или недовольны назначенными методами диагностики и лечения) либо и встречаются с отказом в оказании помощи и нуждаются в экспертном мнении и рекомендациях страховой медицинской организации.

В России действует закон об ОМС, дающий право на бесплатное получение большинства медицинских услуг, в числе которых – лечение, диагностика, диспансеризация, сдача анализов по назначению врача и т. д. Однако иногда пациенты сталкиваются с нарушениями прав. Как получить медицинскую помощь, если вам отказали, рассказывают эксперты «АльфаСтрахование-ОМС».

Для решения вопроса можно обратиться в онлайн-приемную «АльфаСтрахование-ОМС» – «Линия Помощи». Сервис поможет, если вы сомневаетесь в качестве оказанной медпомощи, необходима консультация или содействие в ее своевременном получении. Страховые представители подключатся к решению вопроса с медицинскими организациями и добьются, чтобы права пациента были восстановлены.

Чтобы воспользоваться бесплатной услугой, необходимо обратиться на круглосуточную 8-800-555-10-01 или заполните онлайн-форму обращения на сайте «Линия помощи». Заполняя форму, пациент получает пошаговые подсказки о том, как правильно сформулировать суть проблемы, какую информацию направить, какая помощь страховой компании может понадобиться.