Верный диагноз – залог успешного лечения

/Здоровье/

Зачастую владельцы мелких домашних животных не спешат использовать в своей практике лабораторную диагностику бактериальных инфекций: порой в силу различных причин хозяева не могут качественно и всесторонне обследовать своего питомца, либо покупают антибактериальный препарат широкого спектра действия «наугад».

При этом хозяева недооценивают возникающую угрозу потери драгоценного времени. Если не помогает один препарат, владельцы заменяют его другим, не зная причины заболевания, при этом продолжительное время животное продолжает болеть. При неэффективном лечении у питомца снижается иммунитет, возникают аллергические реакции, дерматиты, синдром дисбактериоза кишечника и других органов, сообщающихся с внешней средой, и процесс выздоровления затягивается.

Нередко регистрируются случаи, когда на организм животных негативно воздействует сразу несколько болезнетворных микроорганизмов (стрептококки, стафилококки, энтеробактерии, коринебактерии, синегнойная палочка и др.), которые могут оказаться устойчивыми к воздействию большого количества антибактериальных препаратов. В подобной ситуации гораздо эффективнее провести лабораторное исследование и подобрать препарат, который будет действовать сразу на несколько возбудителей. Стоимость бактериологического исследования и определение чувствительности к антибиотикам выйдут несравнимо дешевле, чем страдание питомца: ведь как известно, правильно и своевременно поставленный диагноз – залог успешного лечения.

За 2021 год в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» для исследования на условно-патогенную микрофлору поступил клинический материал от 33 собак, 12 кошек, 1 рептилии, при этом в 42 случаях выделена 81 условно-патогенная культура: 5 культур Staphylococcus intermedius, 5 культур Staphylococcus aureus, 12 культур Staphylococcus haemolyticus, 6 культур Staphylococcus epidermidis, 3 культуры Staphylococcus pseudintermedius, 19 культур Enterococcus faecalis, по 1 культуре Pasteurella multocida, Enterobacter agglomerans, Enterobacter aerogenes, Citrobacter spp., 5 культур Pseudomonas aeruginosa, 6 культур Bacillus spp., 1 культура Bacillus subtilis, 2 культуры Proteus mirabilis, 2 культуры Proteus vulgaris, 6 культур Escherichia coli (О18, 0115; O119; 0137; 08, нетипируемая), 1 культура Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 1 культура Enterobacter cloacae, 2 культуры Citrobacter diversus.

При исследовании клинического материала, поступившего от домашних животных за 2021 год доминирующей культурой являлись стафилококки, способные вызывать оппортунистические инфекции (обычно не вызывающие заболевание у здоровых животных, но атакующие ослабленный по каким-то причинам организм). Они создавали значительные затруднения при лечении домашних питомцев, особенно без проведения лабораторных исследований, которые позволяют выявить чувствительность к лечебным препаратам – главные затруднения в лечении были связаны с быстрой способностью стафилококков вырабатывать устойчивость к антибиотику.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»