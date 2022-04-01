Терапевт рассказал, кого подстерегает простуда весной

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Обманчивая весенняя погода часто становится причиной заболеваний, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. В интервью он уточнил, кто находится в зоне риска.

Весной погода часто меняется, возникают сильные порывы ветра, температура воздуха может внезапно опускаться ниже нуля. В таких условиях организму сложно сопротивляться вирусам, поэтому особенно уязвимы для инфекции те люди, которые стремятся как можно раньше избавиться от теплой одежды, отметил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. По его словам, весенний сезон простуд обычно продолжается до середины апреля. "Сезон простуд стабильно сохраняется до середины апреля. На солнце может быть жарко, но еще достаточно много холода аккумулировано в земле и в тающем снеге. Буквально сразу после захода солнца сильно холодает – градусов на пять-семь. И тут человека, который расслабился, разделся, может подстерегать простуда", – сказал он. Местное переохлаждение вызывает временное снижение иммунитета, продолжил терапевт.

"Когда человек попадает из тепла в холод, его сосуды сужаются, кожа легче охлаждается и тяжелее противостоит падению температуры, соответственно, человек может получить локальное переохлаждение. Это в моменте снизит иммунитет и может позволить всяким болезнетворным микроорганизмам (вирусам и бактериям, – ред.) расплодиться до такой степени, что иммунная система будет не в состоянии их сдержать", – объяснил Алексей Хухрев.

Лучше всего в период нестабильной погоды выбирать многослойную одежду, напомнил врач.

"Одеваться по погоде поможет многослойная одежда. Стало холодно – что-то надели, стало жарко – сняли. Когда одежда не разбирается на слои, сложнее угадать с выбором", – считает Алексей Хухрев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/