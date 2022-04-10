Эксперт поддержал идею продлить майские праздники

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В Госдуме предложили продлить майские выходные до десяти дней. Член Совета по правам человека при Президенте РФ Шота Горгадзе оценил данную инициативу.

Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков выступил с предложением продлить майские праздники до десяти дней – с 1 по 10 мая.

Согласно производственному календарю, в мае этого года праздничными выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В эфире радио Sputnik адвокат, член Совета по правам человека при Президенте РФ Шота Горгадзе выразил мнение, что дать людям возможность немного отдохнуть и отвлечься от повседневной рутины было бы правильно.

"Мне инициатива нравится, разрывать праздничные дни я бы не стал. Для меня, честно говоря, непонятна возможность выхода на два-три дня в середине майских праздников. Очень большое количество людей берут отпуск за свой счет на эти дни. Коэффициент полезного действия (КПД) в эти, мне кажется, будет невысоким: люди начали отдыхать и предвкушают продолжение отдыха уже в конце майских праздников, то есть на работу не как на праздник, а как на необходимость. Я полагаю, что целесообразно было бы продлить эти майские дни. Кто-то может провести время с семьей, кто-то – поехать на дачу готовить почву (для огорода – ред.) Если будет производственная необходимость, можно на рабочей неделе после майских праздников сделать, например, на один выходной день меньше", – сказал он.

Зубова Ольга