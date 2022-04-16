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Депутаты Госдумы от Краснодарского края предложили отнести здравницы к субъектам малого и среднего предпринимательства

Это позволит предприятиям санаторно-курортной отрасли получить господдержку.

Авторами законопроекта выступили депутаты Государственной Думы («Единая Россия») Иван Демченко и Наталья Костенко.

По словам парламентариев, сейчас многие санатории не могут воспользоваться мерами поддержки, так как не попадают в категорию малого и среднего предпринимательства. В случае включения их в данную категорию они смогут воспользоваться мерами государственной поддержки бизнеса в условиях санкций.

На сегодняшний день предприятия отрасли могут рассчитывать только на запрет налоговых проверок и отсрочку налоговых платежей.

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Категория: Новости / Здоровье

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