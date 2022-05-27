Дрожь в руках может быть признаком смертельно опасной болезни

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Дрожь в руках может быть вызвана самыми разными причинами. Когда не стоит беспокоиться из-за этого симптома, а когда нужно срочно обратиться к врачу, рассказал в интервью врач-невролог Павел Бранд.

Руки могут дрожать у любого человека, в каких-то случаях это нормальное явление, в каких-то – признак серьезного заболевания, отметил в интервью радио Sputnik врач-невролог, медицинский директор сети клиник "Семейная" Павел Бранд.

"Существует просто физиологический тремор: руки могут дрожать у любого человека на фоне тревожной ситуации, связанной с необходимостью провести точные действия, сопровождающиеся страхом или длительной статической нагрузкой. Это нормально, такой тремор лечить не нужно", – сказал он.

Причиной дрожания, или тремора, рук может быть нарушение функций того или иного отдела мозга, например, мозжечка, продолжил невролог.

"Бывает тремор, связанный с поражением мозжечка головного мозга, он обычно усиливается при приближении к объекту (например, когда человек совершает какое-то целенаправленное движение рукой, – ред.). Так, при воздействии алкоголя на головной мозг возникает острое алкогольное поражение мозжечка, и у человека появляется мозжечковый тремор", – уточнил Павел Бранд.

Дрожь в руках может быть одним из симптомов болезни Паркинсона – хронического прогрессирующего заболевания центральной нервной системы, добавил он.

"Еще один вариант – это тремор, связанный с болезнью Паркинсона, так называемый дрожательный паралич. Он возникает в покое и уменьшается на фоне приема препаратов против болезни Паркинсона", – сказал Павел Бранд.

Не всегда тремор бывает связан с болезнями нервной системы. Этот симптом может указывать в том числе и на смертельно опасное поражение печени, предупредил врач. Он советует проконсультироваться со специалистом, если у вас дрожали руки более двух-трех раз за короткий промежуток времени.

"Любой тремор, который возникает более двух-трех раз у человека за короткий промежуток времени, требует обращения к врачу, чтобы можно было исключить тяжелое поражение (организма, – ред.). Например, бывает печеночный тремор, который может быть признаком тяжелого поражения печени, интоксикации, угрожающей жизни", – пояснил Павел Бранд.

По его словам, иногда тремор бывает вызван приемом определенных лекарств, и тогда медикам приходится пересматривать свои назначения.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»