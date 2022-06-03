Диетолог объяснила, почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее

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В теплое время года многие выбирают для приема пищи летнюю веранду в кафе, открытую террасу дома или просто устраивают пикник. Почему на свежем воздухе аппетит лучше, рассказала в интервью врач-диетолог Наталья Круглова.

Во время приема пищи на свежем воздухе привычная еда может показаться вкуснее, и аппетит будет лучше, уверена врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Она объяснила, с чем это связано.

"На улице организм получает больше кислорода, соответственно, все участки головного мозга становятся активнее, в том числе те, которые отвечают за аппетит. Приток кислорода иногда влияет и на субъективное восприятие вкуса, и из-за этого пища может казаться вкуснее. Но на усвоение еды место (свежий воздух или закрытое помещение, – ред.) не будет сильно влиять", – сказала она в интервью радио Sputnik.

Однако во время приема пищи на природе нужно уделять больше внимания вопросам гигиены, предупредила диетолог.

"С точки зрения микробиологической безопасности тут нужно больше контроля, чтобы избежать риска кишечной инфекции. Например, при выезде за город нужно не забывать о простых вещах: мыть овощи, фрукты, не использовать посуду из-под сырого мяса для мяса, уже приготовленного, и так далее. Нужно быть более бдительными", – отметила Наталья Круглова.

Источник: радио Sputnik