Онищенко: не исключаю, что оспу обезьян и к нам уже могли завезти

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Сегодня требуется проявить настороженность и эффективно реагировать на распространение оспы обезьян, заявил в эфире своей авторской программы академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

К проблеме заражения людей оспой обезьян, а также распространению заболевания в странах Европы необходимо отнестись настороженно, считает академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Накануне в ВОЗ сообщили о 70 зарегистрированных случаях смерти от оспы обезьян в Африке с начала года. По данным организации, есть сведения более чем о 550 подтвержденных случаев оспы обезьян. Заражения были зафиксированы в 30 странах, которые не являются эндемичными для данного вируса.

"Что нужно делать сегодня? Конечно, нужна настороженность. Напомню, мы не ликвидируем наши натуральные коллекции оспы до создания новых вакцин, новых препаратов. У нас есть вакцины первого поколения, документация. Это есть и у американцев. Второе поколение вакцин, это когда таблетку принимаешь, у нас тоже есть. Американцы уже зарегистрировали препарат, который дает достаточно хороший результат при лечении оспы обезьян у людей, еще один – на подходе. Сейчас Германия неплохо себя проявляет, там создана вакцина против оспы обезьян. Кроме того, у США есть четвертое поколение вакцины, экспериментальные образцы получены методом генетической инженерии. И у нас есть наша вакцина. Все это нужно раскручивать. Американцы уже предлагают прививать медиков. Нужна настороженность первичной сети, нужно провести специальные обучающие курсы по клинике, диагностике, профилактике этого заболевания. Завести оспу обезьян и к нам могли, я этого не исключаю. Надо выявлять. Шапкозакидательство здесь неуместно. Но и паниковать не надо", – сказал Геннадий Онищенко в своей авторской программе эфире радио Sputnik.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»