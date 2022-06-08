Диетолог объяснила, что не так с продуктами в нарезке

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К мясным и сырным нарезкам нужно относиться с осторожностью, считает диетолог Марият Мухина. В интервью она объяснила, с какими рисками связано употребление подобных продуктов.

Сыр, колбасу и другие продукты, нарезанные и упакованные в магазине без вашего присутствия, покупать удобно, но опасно для здоровья, считает диетолог Марият Мухина. По ее мнению, ретейлеры могут продавать таким образом товары с истекшим сроком годности.

"Зачастую именно с помощью нарезки недобросовестные продавцы, ретейлеры продовольственных товаров, уходят от срока годности продуктов. Они нарушают безопасную производственную упаковку, делают нарезку и ставят свой срок годности. В итоге получается некачественная еда, обсемененная штаммами грибов, кишечными бактериями и другими болезнетворными и условно патогенными микроорганизмами. В этом случае есть опасность возникновения кишечных инфекций или пищевой токсикоинфекции (отравления, – ред.)", – отметила Марият Мухина в интервью радио Sputnik.

При определенных условиях употребление нарезки может вызвать инфекционно-токсический шок, продолжила она.

"Если люди покупают нарезку летом и едут несколько часов в машине, то продукты нагреваются, и в них могут усиленно размножаться паразиты и микрофлора, достигая критических значений. К тому моменту, когда эти продукты приедут на дачу, их разложат на столе и съедят, может быть уже такое обсеменение (болезнетворными микроорганизмами, – ред.), которое вызовет инфекционный шок. Это состояние сопровождается повышением температуры, обезвоживанием, аритмией, диареей, тошнотой, рвотой – вплоть до летального исхода", – сказала Марият Мухина.

Даже если употребление некачественной нарезки не спровоцирует развитие инфекционного заболевания, оно все равно приведет к дополнительной нагрузке на иммунитет, добавила диетолог.

"Чтобы оказать сопротивление будущей инфекции, клеточный иммунитет напрягается: организм выделяет антибактериальные, противогрибковые, противовирусные комплексы. То есть идет отвлечение иммунитета от, например, вирусов, которые уже есть в организме, и происходит его общее ослабление. Это лишнее напряжение вашего иммунитета", – заключила Марият Мухина.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»